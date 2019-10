Kako slabo je v Boeingu? Odstopil eden od direktorjev

V torek je odstopil eden od vodilnih pri letalskem proizvajalcu Boeing. Gre za prvi odmevnejši odstop po krizi z letali 737 max, ki je nastala po tem, ko je v dveh nesrečah umrlo 346 ljudi. Boeing bo danes objavil četrtletne finančne podatke, poznavalci pa namigujejo, da bo podjetje pokazalo majhen dobiček.

Direktor Boeing Global Services (BGS) Kevin McAllisterje nepričakovano odstopil samo dan pred objavo četrtletnega finančnega poročila družbe Boeing, zamenjal pa ga je Stan Deal, ki je bil njegov namestnik in izvršni direktor. BGS je del Boeinga, ki ima naloge in pristojnosti za prodajo in izdelavo letal za civilne in tudi druge potencialne kupce. McAllister je v Boeing prišel iz družbe General Electric novembra 2016, potem ko je bil Boeing 737 Max že na poti certificiranja in ko je bil napačni varnostni element (MCAS) v nesrečah že del zasnove letala. Oddelek za prodajo komercialnih letal je osnovna enota družbe, ki je odgovorna za približno 60 odstotkov prihodkov od prodaje družbe Boeing, poroča CNN.

Boeing (BA) je že rezerviral plačilo v višini 4,5 milijarde evrov, povezano s kompenzacijami, ki jih pričakujejo stranke, lastnice letal 737 max. FOTO: AP

Boeing bo tako danes objavil četrtletne podatke, ti pa naj bi po mnenju poznavalcev pokazali majhen dobiček. A kljub tej pozitivni novici se Boeing še vedno otepa vse glasnejših kritik na reševanje krize z maxi in odlašanje njihove ponovne certifikacije.Težava je še v tem, da tudi ko bo ameriška agencija za civilno letalstvo (FAA) odobrila plovnost letalu 737 max, je večina, med njimi tudi evropska (EASA) in kitajska agencija (CAAC), že napovedala, da bodo certifikacijo opravljale samostojno. To bi pomenilo, da bodo maxi po svetu prizemljeni še kar nekaj mesecev, to pa bi lahko Boeing prisililo v omejitev proizvodnje letal, ki se trenutno nabirajo na območju tovarn, kjer jih izdelujejo. FAA je v petek sporočila, da so izvedeli zaskrbljujoče podrobnosti o komunikaciji med zaposlenimi v Boeingu, ki so opozarjali na potencialne težave z določenimi sistemi na maxih. Dodali so še, da so bili razočarani nad Boeingom, da v teku preiskave ni posredoval komunikacije in da v času pred prvotno certifikacijo ni odpravil teh nepravilnosti EASA je že namignila, da bi letenje z maxi dovolila šele januarja 2020, "če bo šlo vse po načrtih."Izvršni direktor EASE Patrick Kyje za Reuters rekel, da bi lahko že decembra začeli s testnimi poleti, kar bi pomenilo odobritev plovnosti v januarju. Southwest Airlines, največji lastnik letal 737 max, je letala odstranil iz načrtov poleta do sredine februarja 2020.

Southwest Airlines ima v uporabi 34 letal 737 max. FOTO: AP