Kako sta startupovska pionirja vstopila v milijardno podjetje

V svoji podjetniški karieri sta morala Andraž Tori in Boštjan Špetič nekajkrat korenito spremeniti svoj poslovni model in vedno jima je uspelo ostati korak pred razvojnimi trendi v tehnološkem svetu, a pot Zemante se je zares ustalila šele leta 2016, ko je Outbrain v Zemanti videl pomembnega strateškega partnerja. "To je idealen razplet, bolje ne bi moglo biti," pojasnjuje Špetič. Zemanta znotraj Outbraina sicer ostaja ime enega od produktov.