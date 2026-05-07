Gospodarstvo

Kako velik udarec bi lahko interventni zakon zadal javnim financam?

Ljubljana, 07. 05. 2026 19.21

Avtor:
Marko Gregorc
Zadolževanje Slovenije

"Zakon ustvarja milijardno luknjo v javnih financah, na kar opozarja fiskalni svet." Tako pravi odhajajoči minister za delo Luka Mesec po potrditvi predloga interventnega zakona v državnem zboru. In tudi finančni minister v odhodu Klemen Boštjančič dodaja, da je predlog po vsebini in strukturi parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Zakonu ob tem nasprotujejo tudi sindikati, fiskalni svet in ekonomisti. Veliko je torej opozoril o večanju luknje v proračunu – kakšne so ocene?

Ocene vplivu interventnega zakona na luknjo v proračunu so si predvsem zelo različne – odvisne od tega, koga se vpraša.

Skupen paket vseh sprememb naj bi proračun prizadel za dobrih 570 milijonov evrov, pravijo predlagatelji, ob stabilnejši energetski sliki pa le še za 400 na leto, ocenjujejo.

S to oceno pa se sicer nikakor ne strinjajo v odhajajoči vladi, kjer ocenjujejo, da bi ukrepi državno blagajno stali vsaj milijardo evrov oz. natančneje 1,4 odstotka BDP.

Kateri ukrepi pa bi odnesli največ denarja?

Največji udarec bi utrpela pokojninska blagajna. Predlagatelji ocenjujejo, da bi ukrep "aktivacije upokojencev" in drugi ukrepi blagajno stal okrog 180 milijonov evrov na leto. Na ministrstvu za finance in ministrstvu za delo pa menijo, da bi bil izpad višji od pol milijarde evrov.

Socialna kapica bi proračunu po ocenah predlagateljev odnesla 55, po ocenah kritikov pa kar 140 milijonov evrov letno.

Nižji davki za energente in hrano naj bi odnesli med 100 in 200 milijoni evrov, več 10 milijonov evrov pa še oprostitve prispevka za dolgotrajno oskrbo.

In še ostali ukrepi – olajšave pri najemninah, razbremenitve normirancev in drugi - pa bi na leto odnesli še od 50 do 150 milijonov evrov prilivov za proračun.

interventni zakon javne finance finančna luknja ocene

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bella Ciao1
07. 05. 2026 20.26
Bravo upokojenci. Janšisti vam nižajo penzije za 8%. Še pomnite tovariši Butalci leto 2012 in 25% kraje penzij????
MojsterSplinter
07. 05. 2026 20.26
Superhik, krade revnim, da bi dal bogatim!
kr en 123
07. 05. 2026 20.25
Manjši kot obvezna božičnica, dvig minimalne plače in vsepovprek dvig plač v javnem sektorju... bodo že kaj porezali...
