Kako zaustaviti zapiranje podjetij? Predlogi opozicije na odboru zavrnjeni

Odbora DZ za gospodarstvo ter delo, družino, socialne zadeve in invalide sta na predlog SD, LMŠ, SAB in Levice v luči napovedi zaprtja proizvodnih obratov, med njimi Safila in Adienta, razpravljala o ukrepih za ustavitev zapiranja predelovalnih podjetij ter ohranjanja delovnih mest. Z izjemo enega sta zavrnila vse predlagane sklepe.

Edini soglasno sprejeti sklep je bil priporočilo vladi, da se na deglobalizacijske trende odzove z jasno industrijsko politiko, s katero bi spodbujala proizvodnjo in zaposlenost v Sloveniji ter se hkrati zavezala k nadgradnji sistemov socialne varnosti ter ohranitvi visokih okoljskih in delavskih standardov.

Predstavnik predlagateljevJani Prednik iz SD je uvodoma povedal, da se po letu dni trajajoče epidemije še vedno soočamo z veliko negotovostjo za več tisoč delovnih mest po vsej državi, kar da potrjuje sedanji val napovedi o zaprtju več tovarn in obratov. "Za nameček so te napovedi odjeknile prav v razvojno najbolj ogroženih območjih Slovenije," je še opozoril.

Koaliciji so opozicijski poslanci očitali, da niso sprejemali njihovih predlogov za dolgoročno ohranjanje zaposlenosti, zdaj pa nekatera podjetja, ki so še nedavno koristila pomoč države v času epidemije, opuščajo dejavnost v Sloveniji. Ob tem je Prednik izrazil upanje, da bodo predlagane sklepe vendarle podprli tudi poslanci koalicije, saj so jih pripravili dobronamerno in ne z namenom obračunavanja z vlado.

Med drugim so predlagali tudi ugotovitev, da dosedanja državna pomoč ni bila učinkovita pri motiviranju investitorjev za ohranjanje dejavnosti in zaposlenosti, ter preučitev razlogov za številne odločitve tujih investitorjev za nenadna zaprtja obratov.