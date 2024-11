Mercator in Modiana dosegla dogovor, trgovine že odprte

Poročali smo, da se po naših informacijah znova odpirajo poslovalnice Modiane, saj naj bi hrvaška družba Fortenova, lastnica Mercatorja, in podjetje Montecristo, ki ima v lasti Modiano, dosegli dogovor o razrešitvi medsebojnega spora, kar sta predstavnika obeh družb potrdila v izjavi za javnost. Odprte so vse poslovalnice v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.

Vse poslovalnice Modiane so z današnjim dnem znova odprte. To sta v izjavi za javnost potrdila oba predstavnika družb Fortenova in Montecristo. Pojasnila sta, da so odpravili vsa nesoglasja glede pogodbe o pogojih najema prostorov, ki jih Modiana najema pri družbi Fortenova. Pojasnila sta, da je zaprtje vseh poslovalnic z izjemo poslovalnice v Maximarketu trajalo točno en mesec, poslovalnica v centru Ljubljane pa je bila zaprta teden dni kasneje kot ostale. V vmesnem času so delavci prejeli vse prihodke, delodajalec se je torej držal dogovora in plače izplačal vsem zaposlenim. V vmesnem času pa so uredili vse, kar so morali. Dogovor so uskladili na način, da sta obe strani zadovoljni, odpravili pa so tudi tehnične težave, ki so se pojavile v eni od poslovalnic. Včeraj dosežen dogovor je, kot sta povedala, zastavljen dolgoročno in obe strani upata na plodno in dolgotrajno sodelovanje. Glede številk in cene najema sta ostala skrivnostna, sta se pa zahvalila vsem vpletenim za sodelovanje v dogovorih.

Zaradi spora med Mercatorjem in Modiano so zaprte tri od štirih etaž Maximarketa v Ljubljani.

Spomnimo V Modiani so se, potem ko so vrata začasno zaprle njihove trgovine v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, centru Supermesto Ptuj, Trebnjem in Kamniku, drogerija in parfumerija ter prodajalna oblačil in obutve v pritličju in obeh nadstropjih Maximarketa v Ljubljani, oglasili na družbenem omrežju Facebook. Po njihovih navedbah so najemodajalci iz skupine Fortenova, katere del je Mercator, v zadnjih nekaj dneh "samovoljno prevzeli posest" nad poslovnimi prostori, ki jih Modiana najema pri njih in v katerih deluje 10 od njihovih 24 poslovalnic po državi. Zato so te zaprle vrata. Dogajanje je po navedbah Modiane, ki je v lasti družbe Montecristo SL, posledica dolgotrajnega spora med družbami iz skupine Fortenova ter podjetji Montecristo SL, Modiana ZG in Modiana SR. V Modiani pravijo, da so bili prepričani, da Fortenova misli resno s sklenitvijo nove pogodbe o pogojih najema konec oktobra 2023.

