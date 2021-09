Kakšen je letos trg za prodajo grozdja?

Po več kot desetletju se letošnja trgatev na Primorskem spet začenja v časih kot nekoč, proti polovici septembra. Zaradi počasnejšega zorenja se zato letina kljub spomladanski pozebi in toplemu poletju kaže kot izjemno obetavna. V Vipavski dolini in Goriških brdih so že potrgali prvo grozdje, namenjeno peninam, danes oziroma jutri pa se trgatev začenja še uradno. Kako bo letos z odkupnimi cenami in kako je s prodajo grozdja?