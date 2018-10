Kakšna bo cena delnic NLB? In kdo bo kupil Abanko?

Z objavo prospekta se bo uradno začela prodaja delnic po metodi prve izdaje delnic (IPO). Knjiga naročil naj bi se odprla v ponedeljek in bila odprta do 8. novembra. Do 7. novembra bo odprta za izkaz interesa za nakup delnic NLB s strani fizičnih oseb, zadnji dan pa za institucionalne vlagatelje. Takrat bo tudi znana končna cena za delnico. Te naj bi sicer na ljubljanski in londonski borzi začele kotirati sredi novembra.

Ker razmere na trgu v tem času niso najboljše, je možno, da cenovni razpon ne bo postavljen prav visoko. Gibal naj bi se pod knjigovodsko vrednostjo delnice NLB, ki je konec junija dosegla 75,40 evra. Če v tem primeru ne bo ugoden za prodajalca, pa bo predstavljal dobro investicijsko priložnost za male in institucionalne vlagatelje. NLB je namreč nedavno do 2023 napovedala približno 12-odstotni donos na kapital in izplačilo dividend v višini okoli 70 odstotkov dobička NLB Skupine.

Država se je nazadnje z Evropsko komisijo dogovorila, da bo vsaj polovico banke prodala do konca tega leta. Prodajni postopek je sicer lani že začela, nadzorni svet SDH je v njem odločanje o cenovnem razponu prevalil na vlado, ta pa ga je ustavila zaradi prevelikega tveganja zaradi nerešenega vprašanja hrvaških deviznih vlog. Tokrat je zeleno luč k cenovnemu razponu prižgal nadzorni svet SDH.

Prodaja Abanke

Vlagatelji imajo pa do danes popoldan čas, da na SDH oz. na njenega finančnega svetovalca v tem postopku, to je na francosko banko BNP Paribas, naslovijo interes za nakup Abanke, tretje največje banke v državi. Ta je po sanaciji leta 2013 oz. 2014 v lasti države, ki pa jo mora po zavezi Evropski komisiji prodati do sredine prihodnjega leta.

Slovenski državni holding (SDH) je uradne postopke za privatizacijo Abanke sprožil 11. oktobra. S povabilom vlagateljem bo preveril, kakšen je interes oseb, ki želijo sodelovati v postopku. Kvalificiranim ponudnikom bo nato posredoval procesno pismo s podrobnimi podatki o načrtovanem prodajnem postopku in zahtevo po predložitvi okvirnih oz. nezavezujočih ponudb.

Banka je bila sanirana skupaj z NLB, NKBM in Banko Celje v letih 2013 in 2014, v okviru postopkov so ji nato pripojili Banko Celje. Abanka, ki ima nekaj več kot 1000 zaposlenih, je sredi leta dosegla 3,71 milijarde evrov bilančne vsote in približno 9,6-odstotni tržni delež. Po mnenju uprave, ki jo vodi Jože Lenič, je banka trenutno v izvrstni kondiciji.

Knjigovodska vrednost Abanke je po zadnjih dosegljivih podatkih s spletne strani banke konec lanskega leta dosegla 38,34 evra. Po mnenju nekaterih analitikov bi se cena zanjo lahko gibala v razponu 0,6 do 0,8 knjigovodske vrednosti, torej med približno 347 in 463 milijoni evrov, plus premija, ki se navadno iztrži v takšnem postopku prodaje.

Med možnimi kupci se omenjajo ameriški sklad Apollo, ki ima v lasti Novo KBM, podobni zasebni naložbeni skladi ter madžarska banka OTP in druge tuje banke, ki so v Sloveniji že navzoče. Banka Slovenije, ki bo odločala o dovoljenju za morebiten prevzem skupaj z Evropsko centralno banko, naj bi koncentracijo presojala po geografski razpršenosti in po tem, da en lastnik ne preseže 25 oz. 30 odstotkov na trgu.