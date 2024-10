Kakšne avtomobile in za kakšno ceno jih bomo kupovali v Sloveniji in Evropi?

Po sprejetju predloga o uvedbi dodatnih carin na uvoz električnih vozil so na noge poleg evropskih proizvajalcev skočili tudi v nemškem združenju za avtomobilsko industrijo. Nove carine označujejo kot napačno potezo, ki ne bo izboljšala konkurenčnosti evropske industrije in kot usoden signal, ki bo prinesel trgovinski konflikt s Kitajsko. Kaj odločitev o višjih carinah pomeni za evropski in slovenski avtomobilski trg? Manj prodanih nemških avtomobilov pomeni manj naročil za slovenska podjetja in ogrožanje delovnih mest v tej panogi. Slovenski avtomobilski grozd zaposluje kar 40.000 ljudi, ki v okoli 400 podjetjih ustvari desetino slovenskega BDP-ja, kar je okoli 6,6 milijarde evrov.