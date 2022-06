Kakšne bodo cene goriv po uveljavitvi ukrepov?

Z novimi ukrepi na področju regulacije pogonskih, ki jih je po seji vlade sporočil predsednik vlade Robert Golob, bodo cene goriv v Sloveniji podobne tistim na Hrvaškem izven avtocest. Istočasno je zagotovil, da bodo nižje kot cene v Avstriji in Italiji.

"Počakati moramo na borzno dogajanje, zato je kakršna koli napoved cene neumestna in preuranjena," je poudaril premier. Kljub temu pa je navedel cene, ki bi jih imeli, če bi ukrep v veljavo stopil včeraj. Za liter 95-oktanskega bencina bi tako odšteli okoli 1,70 evra, za liter dizla pa okoli 1,80 evra, pravi premier. Poudaril je, da so tržne cene za dizel v nekaterih državah celo višje od 2,1 evra. "Iskali smo ravnovesje pri tem, kaj naši potrošniki še lahko prenesejo," je dodal.

"Poudarjam, da so to cene izven avtocest. Na avtocestah so namreč cene tržne in tam lahko pričakujemo tudi do 20 odstotkov višje cene," je dejal ter dodal, da bodo cene odvisne od razmer na tujih trgih.