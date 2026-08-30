Kakšne bodo cene goriva?

Kaže, da se nam obeta delno olajšanje. Cena litra dizla, ki je v tem tednu prvič dosegla rekordno raven, bi lahko po izračunih Financ padla za nekaj več kot osem centov, na okoli 1,82 evra.

Medtem naj bi se cena 95-oktanskega bencina zvišala za približno dva centa na liter. To pomeni, da bo polnjenje 50-litrskega rezervoarja bencina dražje za okoli en evro, medtem ko bodo vozniki dizelskih vozil pri enakem točenju prihranili nekaj več kot štiri evre.

Pocenila naj bi se tudi kurilno olje in kmečka nafta. Po ocenah naj bi bila cenejša za približno osem centov na liter, kar bi tik pred jesenskimi poljskimi deli kmetom prineslo prihranek v višini nekaj več kot 80 evrov pri nakupu tisoč litrov.

Kakšne pa so trenutno cene goriva pri naših sosedih?

Razlike med državami so precejšnje. Na Hrvaškem liter 95-oktanskega bencina stane približno 1,66, dizla pa 1,86. Na Madžarskem je cena bencina okoli 1,69, dizla pa 1,90. Še dražje gorivo je v Avstriji, kjer je za liter bencina treba odšteti približno 1,84, za dizel pa 2,09. Najdražje pa je v Italiji: liter bencina stane okoli 2,10, liter dizla pa 2,21. Če se bo napoved o pocenitvi dizla pri nas uresničila, bo Slovenija še naprej imela najcenejši dizel med vsemi sosednjimi državami.