Kakšne bodo nove cene goriv?

Kljub temu, da se je nafta v minulem tednu znova podražila, v torek analitiki pričakujemjo cenejši bencin ter dražja dizel in kurilno olje, napovedujejo Finance. Pri tem opozarjajo, da se bo ta scenarij uresničil pri nespremenjenih trošarinah, pri katerih Slovenija čaka še na odločitev Sveta EU.

Kot ocenjujejo, bi lahko bila pocenitev bencina za približno tri cente na liter in bo stal okoli 1,71 evra. Zaradi petkovega visokega petkovega skoka cen je napoved za dizel in kurilno olje nekoliko otežena, a pričakovana podražitev je vsaj štiri cente na liter, kar bi pomenilo ceno okoli 1,925 evra. Kurilno olje pa bi se tako podražilo na približno 1,55 evra za liter, še pišejo Finance.