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Gospodarstvo

Kakšne bodo nove cene goriv?

Ljubljana , 17. 10. 2026 12.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Cena goriva

Kakšne cene goriv se obetajo v novem tednu? Finance pričakujejo pocenitev pri bencinu, dizel in kurilno olje pa naj bi se podražila.

Kljub temu, da se je nafta v minulem tednu znova podražila, v torek analitiki pričakujemjo cenejši bencin ter dražja dizel in kurilno olje, napovedujejo Finance. Pri tem opozarjajo, da se bo ta scenarij uresničil pri nespremenjenih trošarinah, pri katerih Slovenija čaka še na odločitev Sveta EU. 

Točenje bencina
Točenje bencina
FOTO: Bobo

Kot ocenjujejo, bi lahko bila pocenitev bencina za približno tri cente na liter in bo stal okoli 1,71 evra. Zaradi petkovega visokega petkovega skoka cen je napoved za dizel in kurilno olje nekoliko otežena, a pričakovana podražitev je vsaj štiri cente na liter, kar bi pomenilo ceno okoli 1,925 evra. Kurilno olje pa bi se tako podražilo na približno 1,55 evra za liter, še pišejo Finance. 

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