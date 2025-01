Kakšne cene goriva nas čakajo v torek?

Ob rasti cen nafte lahko v torek pričakujemo zvišanje reguliranih maloprodajnih cen goriv, napoveduje portal Finance . Kot pojasnjujejo, so cene nafte med drugim višje zaradi manjših zalog v ZDA, hladnega vremena na nekaterih ključnih trgih in manjših izvoznih količin iz Rusije.

Kot so ocenili, se bo tako v torek liter bencina podražil za krepka dva centa in bo tako znova po lanskem novembru stal več kot 1,50 evra. To lahko pomeni, da bo cena za približno 14 centov višja kot pred letom dni in bo tako najvišja v zadnjih osmih mesecih, kar bo še dodalo pospešek uradni inflaciji. Povišanje cen pričakujejo tudi za dizel, ki bi se z 1,554 evra lahko podražil na 1,58 evra. Cena bi bila tako najvišja v zadnjih 14 mesecih, še dodajajo.