Kakšne bodo nove cene bencina in dizla?

Tako se bo približal ravni v juniju, ko je bil liter najcenejši od letošnjega februarja in je stal približno toliko kot pred izbruhom ukrajinske vojne, so spomnili. Padli bi lahko tudi ceni dizla in kurilnega olja. Kot so izračunali, bi cena litra lahko padla za približno tri cente. Liter dizla bi tako po juliju spet zdrsnil pod 1,50 evra za liter.