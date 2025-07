Kakšni so predlogi za znižanje stroškov elektrike za podjetja?

Manjši poslovni odjemalci imajo v Sloveniji relativno ugodnejše cene elektrike od povprečja EU, večji industrijski odjemalci pa so na tem področju manj konkurenčni, je pokazala primerjalna analiza Energetske zbornice Slovenije (EZS). Predvsem v največji porabniški skupini, kamor sodijo energetsko intenzivna podjetja, so povprečne končne cene v Sloveniji za malo več kot petino višje od evropskega povprečja, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal generalni direktor Gen energije in član upravnega odbora EZS Dejan Paravan.

To gre po njegovih besedah pripisati trem bistvenim dejavnikom. Večji industrijski odjemalci so elektriko zakupili v obdobju relativno višjih cen, prispevki in dajatve so med energetsko krizo v drugih državah upadli bistveno bolj kot v Sloveniji, Slovenija pa se poleg tega nahaja v delu Evrope z nadpovprečnimi veleprodajnimi cenami elektrike.