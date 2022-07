Kanada bo vrnila plinsko turbino, čeprav Ukrajina temu nasprotuje

Ruska energetska družba Gazprom je sredi junija zmanjšala dobavo plina Nemčiji prek plinovoda Severni tok 1 in to utemeljila z zamudami pri popravilu kompresijske postaje Portovaja. Tlačne komponente popravlja nemško podjetje Siemens Energy, ki pa je navedlo, da plinske turbine, ki je bila na popravilu v Kanadi, zaradi sankcij proti Rusiji ni mogoče pripeljati nazaj iz Montreala.

Kanada želi zdaj turbino poslati najprej v Nemčijo namesto neposredno v Rusijo. Wilkinson je pojasnil, da želijo s tem omogočiti Evropi dostop do energije, "medtem ko nadaljuje z odmikom od ruske nafte in plina". "Brez zadostne dobave plina bo nemško gospodarstvo v velikih težavah, Nemci pa v nevarnosti, da ne bodo mogli ogrevati svojih domov ob prihodu zime," je zapisal v sporočilu za javnost.

Dodal je še, da poskuša ruski predsednik Vladimir Putin s svojo energetsko politiko razdeliti mednarodno skupnost, ki obsoja ruski napad na Ukrajino. "Tega ne moremo dopustiti," je dejal.

Poudaril je, da je Kanada na strani Ukrajine in bo tako še naprej sprejemala sankcije zoper Moskvo in sodelovala z evropskimi državami, da bi čim prej vzpostavili neodvisnost od uvoza ruskega plina in stabilizirali energetske trge.

Rusija je v petek napovedala, da bo v primeru vrnitve popravljene plinske turbine iz Kanade ponovno zvišala dobavo plina prek plinovoda Severni tok 1. "Če pride turbina s popravila, bo to omogočilo povečanje obsega dobave," je po navedbah ruske tiskovne agencije Interfax dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Vprašanje je le, zakaj to ni bilo že takoj narejeno," je dodal.

Ukrajina je sicer pozvala Kanado, naj ne vrne turbine, saj želi ohraniti mednarodni pritisk na Rusijo.