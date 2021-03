Kandidatki za viceguvernerko Banke Slovenije široka podpora

Predsednik republike Borut Pahorje predlog za imenovanje Žumerjeve na položaj viceguvernerke poslal v ponedeljek, potem ko je na podlagi pogovorov s poslanskimi skupinami ugotovil, da bi lahko dobila potrebnih 46 glasov poslancev. Oktobra lani je Pahor DZ v potrditev za ta položaj že predlagal vodjo analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arjano Brezigar Masten, ki med poslanci na koncu ni dobila potrebne večine.

Če bo Žumrova potrjena, bo v svetu centralne banke nasledila Marka Bošnjaka, ki je konec maja lani uradno iz osebnih razlogov odstopil s položaja, ta korak pa je sledil ugotovitvi protikorupcijske komisije, da je ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto z neplačevanjem davkov pri oddajanju stanovanja. Na tajnem glasovanju v DZ bo njeno imenovanje moralo potrditi vsaj 46 poslancev.

Kot je na seji spomnila generalna sekretarka v uradu predsednika republike Nataša Kovač, je Žumerjeva v preteklosti že delovala kot svetovalka guvernerja na Banki Slovenije, trenutno pa pri Evropski centralni banki kot glavna ekonomistka koordinira in usklajuje delo in stališča na področju posameznih držav. Po presoji kandidatur in stališč poslanskih skupin je, kot je dejala, mogoče oceniti, da kandidatka uživa zadostno podporo med poslanskimi skupinami za izvolitev v svet Banke Slovenije.

Žumerjevo odlikujejo 20-letne delovne izkušnje v centralnem bančništvu, tako na ECB kot Banki Slovenije."Pridobila je obširne izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja, ki so obogatile njeno širše razumevanje ekonomskih politik. Odlikujejo jo trdo delo, strokovnost in neodvisnost," je izpostavila Kovačeva.

Na javni predstavitvi je kandidatka poudarila pomen okrepitve pozicije in prepoznavnosti Banke Slovenije znotraj evro sistema, nenehno prilagajanje spreminjajočemu se makroekonomskemu in institucionalnemu okolju, poseben poudarek je posvetila izvajanju nalog Banke Slovenije s strokovno utemeljenimi stališči, odprto izmenjavo mnenj in transparentnim delovanjem.