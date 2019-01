Vodenje Kanina pod drobnogledom preiskovalne komisije

Finančna uprava RS (Furs) je zaradi premalo plačanih prispevkov zaposlenim 15. januarja zablokirala transakcijske račune družbi Sončni Kanin, ki je v 100-odstotni lasti občine Bovec. Ko so Kanin obiskali inšpektorji s Fursa, so namreč ugotovili, da ima zaposlene samostojne podjetnike, ki so odvisni le od javnega zavoda Sončni Kanin. Po njihovem bi tako morali biti redno zaposleni in bi moral Kanin plačati še 80.000 evrov prispevkov, je nedavno poročal POP TV.

Predsednik sveta zavoda Miha Sotlarja pravi, da drugače ni šlo. Ker na trgu delovne sile niso uspeli dobiti določenih delavcev z ustreznimi licencami, so se zatekli k tej rešitvi, da so smučišče sploh lahko zagnali, je na četrtkovi seji pojasnil bovškim mestnim svetnikom.

Ali Furs zahteva preveč?

Na odločbo Fursa so se pritožili, kar pa izvršbe ne zadrži. Na finančno ministrstvo so poslali tudi prošnjo za prestavitev roka izterjave, da bi s prvimi prihodki lahko izplačali plače, nato pa poravnali tudi dolg do Fursa. Ta bi moral sicer biti po mnenju zavoda manjši, saj so samostojni podjetniki, s katerimi so v zavodu poslovali, svoje dajatve do finančne uprave že sami poravnali, je še dodal Sotlar.

Več snega, več stroškov

V. d. direktorja Sončnega Kanina Marijan Skornišekje na omenjeni seji poudaril, da je k slabšim poslovnim rezultatom veliko prispevala lanska sezona, ko je skupno zapadlo okoli 15 metrov snega, zaradi česar so se izdatno povečali stroški vzdrževanja. Letos pa je bilo malo snega, zato se je sezona začela pozneje in so imeli izpad prihodkov. Skornišek je izpostavil tudi nekatere večje investicije, kot so prenova dvosedežnice Graben, gradnja novega bara na smučišču in povečanje parkirišča na postaji A.

Preiskovalna komisija

Občinski svetniki niso bili zadovoljni s podanim finančnim poročilom, zato so zahtevali dodatna pojasnila, predvsem v zvezi z neplačanimi obveznostmi do dobaviteljev. Kot se je izkazalo, ima zavod do teh trenutno 162.000 evrov zapadlih obveznosti. Na podlagi teh ugotovitev je nato občinski svet soglasno podprl ustanovitev petčlanske preiskovalne komisije, ki bo pregledala poslovanje zavoda.