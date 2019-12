Kaspersky napovedal finančne grožnje za leto 2020

Finančne kibernetske grožnje se štejejo za najbolj pereče, saj žrtvam običajno povzročijo neposredne finančne izgube. Leto 2019 je zaznamoval obsežen razvoj finančne industrije in tudi način delovanja finančnih kiberkriminalcev. Na podlagi tega so strokovnjaki družbe Kaspersky predvideli potencialni razvoj groženj v finančnem sektorju v prihodnjem letu.

Aplikacije za mobilno investiranje postajajo čedalje bolj priljubljene med uporabniki po vsem svetu. Po mnenju strokovnjakov tega trenda v 2020 ne bodo spregledali niti kibernetski kriminalci. Vse aplikacije namreč ne odlikujejo najboljše varnostne prakse, kot sta večfaktorsko preverjanje pristnosti ali zaščita povezave aplikacije. Prav to so luknje, ki jih nepridipravi izkoriščajo za napad na uporabnike.

Raziskava družbe Kaspersky ter izsledki spremljanja forumov kažejo, da je bila izvorna koda nekaterih mobilnih bančnih trojancev razkrita javnosti. V podobnih primerih razkritja izvorne kode zlonamerne programske opreme (npr. Zeus, SpyEye) je sledilo povečanje števila različic teh trojancev. V 2020 strokovnjaki pričakujejo, da bi se ta vzorec lahko ponovil.

V 2020 strokovnjaki prav tako pričakujejo povečano aktivnost kriminalnih skupin, ki so specializirane za prodajo omrežnega dostopa do bank drugim napadalcem predvsem na afriškem in azijskem kontinentu pa tudi v regiji Vzhodne Evrope. Primarna tarča so manjše banke in tudi druge finančne organizacije, ki so jih prevzeli večji igralci na trgu. Zato ta prevzeta podjetja zdaj prenavljajo svoje varnostne sisteme v skladu s standardi novih lastnikov. Poleg tega je pričakovati, da bodo banke tudi žrtev usmerjenih napadov izsiljevalskih virusov. Gre namreč za žrtve, ki so pripravljene plačati odkupnino, namesto da utrpijo izgubo podatkov.