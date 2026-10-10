Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

'Katalog grozot': pet ur več na teden, plača pa enaka

Berlin, 10. 10. 2026 15.15 pred 57 minutami 3 min branja 27

Avtor:
N.Š.
Podjetje Mercedes

Mercedes-Benz zaostruje varčevalne ukrepe. Vodstvo želi, da bi se okoli 90.000 zaposlenih v Nemčiji, za katere veljajo kolektivne pogodbe, s 35-urnega vrnilo na 40-urni delovni teden, mesečna plača pa bi ostala enaka. To bi za zaposlenega s polnim delovnim časom pomenilo okoli 260 dodatnih ur dela na leto oziroma več kot šest dodatnih delovnih tednov. Zahteva je le eden od ukrepov, ki razburjajo zaposlene: Mercedes uvaja tudi več obvezne prisotnosti v pisarnah, vodstvo pa je opozorilo celo na možnost zaprtja dveh nemških tovarn.

Odnosi med vodstvom Mercedes-Benza in zaposlenimi so se močno zaostrili. Nemški avtomobilski proizvajalec je po velikem padcu dobička začel obsežen varčevalni program "Next Level Performance", s katerim želi do leta 2027 trajno zmanjšati fiksne in proizvodne stroške za pet milijard evrov oziroma deset odstotkov.

Dobiček podjetja je leta 2025 upadel za 49 odstotkov na 5,3 milijarde evrov. Med glavnimi razlogi za slabše poslovanje je šibkejša prodaja na Kitajskem, ki je eden ključnih trgov nemškega proizvajalca. Toda predlagani način varčevanja je sprožil ostro nasprotovanje zaposlenih.

S 35 na 40 ur, brez višje plače

V središču spora je predlog vodstva glede delovnega časa. Približno 90.000 zaposlenih v Nemčiji, za katere veljajo kolektivne pogodbe, bi se s sedanjega 35-urnega delovnega tedna vrnilo na 40 ur tedensko.

Mesečna plača bi pri tem ostala nespremenjena. Pet dodatnih ur na teden bi za zaposlenega s polnim delovnim časom pomenilo približno 260 dodatnih ur dela na leto.

Za kvalificiranega delavca v srednjih plačnih razredih kovinske in elektroindustrije v Baden-Württembergu z bruto mesečno plačo 4200 evrov bi se izračunana urna postavka znižala s sedanjih 27,69 evra na 24,23 evra. 

Vodstvo je za letos odložilo tudi izplačilo letnega dodatka v višini 18,4 odstotka mesečne plače. Izplačilo je prestavljeno na leto 2027.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
FOTO: Profimedia

Mercedes: Ukrepi so potrebni za konkurenčnost

Vodstvo ocenjuje, da so predlagani rezi potrebni za dolgoročno konkurenčnost Mercedes-Benza. Med razlogi izpostavlja visoke stroške prehoda na električno mobilnost, cenovni pritisk hitro rastočih kitajskih proizvajalcev ter visoke stroške energije in dela v Nemčiji v primerjavi z drugimi državami. 

Mercedes želi s programom do leta 2027 stroške zmanjšati za pet milijard evrov.

40-urni delovnik pa ni edino področje, kjer podjetje zahteva spremembe. Konec septembra je Mercedes odpovedal interni dogovor o hibridnem delu. Podjetje je nato uvedlo obvezno prisotnost v pisarni do štiri dni na teden. Tudi ta poteza je povečala nezadovoljstvo med zaposlenimi.

Vodja proizvodnje Michael Schiebe pa je interno opozoril še na možnost zaprtja do dveh nemških proizvodnih obratov – ene tovarne za sestavljanje avtomobilov in enega obrata za proizvodnjo pogonskih sklopov.

Do tega bi lahko prišlo, če Mercedesu ne bo uspelo občutneje zmanjšati proizvodnih stroškov v Nemčiji.

Vodstvo pri tem nemške obrate primerja predvsem s tovarno v madžarskem Kecskemetu. Tam naj bi bili stroški 70 odstotkov nižji kot v Nemčiji.

Sindikati govorijo o 'katalogu grozot'

Odziv zaposlenih in sindikata IG Metall je oster. Svet delavcev in IG Metall sta paket predlaganih ukrepov označila za "katalog grozot".

Na velikih protestnih shodih v Sindelfingnu, Untertürkheimu in Rastattu je proti varčevalnim načrtom že protestiralo več deset tisoč zaposlenih.

Sindikat vztraja, da 35-urni delovni teden ni predmet pogajanj, saj ga obravnava kot eno ključnih pridobitev kolektivnega dogovarjanja.

Razprava pa ni omejena samo na Mercedes-Benz. Po navedbah nemškega medija Merkur želijo o delovnem času razpravljati tudi vodstva BMW in Volkswagna, zato bi se spor o dolžini delovnega tedna lahko razširil tudi na druge dele nemške avtomobilske industrije.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mercedes avto delo odpuščanja

Uvajali inovacije brez dovolj testiranja: Kitajska nad skrite kljuke in gumbe

24ur.com Vse več slovenskih podjetij uvaja skrajšan in fleksibilen delovni čas
Cekin.si Kaj se zgodi, ko delodajalci ne razumejo trga? Primer Grčije
24ur.com 6-urni delovnik, neomejen plačan dopust, soudeležba pri prometu
Cekin.si 90.000 evrov, 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
24ur.com Sindikati premierja pozivajo k spremembam na trgu dela
Cekin.si Takšno plačo dobite za 30-urni delovnik, a to še ni vse!
24ur.com Je Slovenija pripravljena na štiridnevni delavnik?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Paradox
10. 10. 2026 16.30
Podobno se je zgodilo v slovenskem Emil Frey-u. Vodstvo je moralo zmanjšati št. zaposlenih za min. 1/5, ljudje z družinami so izgubili službe, sami pa so za to "uspešnost" prejeli denarno nagrado. Pokaži mi tukaj logiko.
Odgovori
+1
1 0
Esprit
10. 10. 2026 16.29
Če bi danes vprašali ljudi, bi večina rekla, da je "delo" danes ključni del življenja in verjetno 99% vseh tako imenovanih "skrajno desnih", da je delo tisto, kar je temelj in smisel življenja! ALbert EInsten ( v svoji knjigi >sVEt kot ga vidim jaz< in in tako rekoč vsak večji miselc spraševal, "kaj bodo ljudje počeli z vsem prostim časom", ki bi jim bo na voljo, s stopnjo tehnologije, ki je bila na voljo že leta 1960!!!! Čeprav je ALbert Einstein videl norost uporabe atomske bombe in razumel neomejeno norost ljudi, si ni mogel predstavljati, da bi bila družba celo tako popolnoma neumna, da bi razvijala tehnologijo & industrijo in vedno bolj delala. Namen razvoja tehnologije je bil vedno osvoboditi ljudi od dela, ne pa obdržati ljudi pri delu ali ga celo povečat. Danes ljudje delajo par krat več kot v 1970-ih in prejemajo vsaj nekajkrat manj plače kot takrat. Lahko se vprašamo, onkraj neomejene stopnje človeške norosti, kako skrajno je ta družba manipulirana v kapitalizem, do te mere, da ljudje definirajo delo kot sam cilj življenja in jim sploh več na misel ne pride noben razvoj, družbe, kulture,...ali da bi se karkoli sploh o čem še spraševali...samo delajo....
Odgovori
0 0
ap100
10. 10. 2026 16.29
le tako se bo preživelo, ko so šli iz 40 na 35 ur se plače niso nič znižale
Odgovori
0 0
a.kralj1994
10. 10. 2026 16.20
Mercedez-Benz ima skupni proračun "operacije Formula 1" okoli 450–500 milijonov dolarjev (!!!!!!!!!) na leto!!!!!
Odgovori
0 0
2mt8
10. 10. 2026 16.19
Tovarne balkanskih statusnih simbolov v totalni krizi
Odgovori
+1
2 1
suleol
10. 10. 2026 16.21
no venaki renoji pa laufajo na polno revoz vsaka dva mesca ugasamo
Odgovori
+0
1 1
rok1211
10. 10. 2026 16.14
Pravilno, pri nas se dela po 8-10 ur vsak dan. Lp.
Odgovori
+2
2 0
Celjan78
10. 10. 2026 16.22
dela?... na delovnem mestu 8ur.... kolk se pa dela je pa odvisno
Odgovori
0 0
kick.your-ass
10. 10. 2026 16.13
Ceferina se ne sme komenirati? Vedno bizje smo S Koreji
Odgovori
+6
6 0
suleol
10. 10. 2026 16.22
ja ce je omenu zokija no
Odgovori
0 0
Gospod .
10. 10. 2026 16.13
Kar nekaj ljudi se vedno dela 40 ur na teden v Nemčiji za manjšo plačo. Naj samo dvignejo. Teh par ur jih ne bo ubilo.
Odgovori
0 0
zajfa
10. 10. 2026 16.11
To ni nič, naj pridejo delat k nam, 9, 10, 11, ur na dan, na koncu pa ne minimalc, ampak 600eur bruto (400neto) in doplačilo do minimalca. Z malico vred 1150. Šef pa v avtu za 200 000eur.
Odgovori
+4
4 0
audirs
10. 10. 2026 16.20
Potem pa ni kaj razmišljat, če je kelaj v glavi v ponedeljek dati odpoved, ker zame je to životarjenje! Pa pogumno naprej!
Odgovori
0 0
Jani.
10. 10. 2026 16.08
35 ur na teden. Lepo so se luksuziral. Kakšna grozota neki. Naj pridejo razvajenci k nam, da vidijo kako se dela in kaj je grozota. 50 ur na teden brez plačanih nadur. Plača pa drastično nižja od njihove.
Odgovori
+7
7 0
lokson
10. 10. 2026 16.16
Grozoto, so se spomnili pri nas.
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
10. 10. 2026 16.00
Mi slovenclji od pomladi vozimo sam še kitajčke brez subvenci.Ker zdaj imamo tut tu diktaturo sds partije in smo vsi vzhičeni ob videnem lopovsko kriminalnem performasu.
Odgovori
+1
4 3
Delavec_Slo
10. 10. 2026 15.55
TUDI TAM JE TREBA NAFOTRAT PREVELIKO JU IN EU NESPOSOBNEŽE!
Odgovori
+5
5 0
čevapgpt
10. 10. 2026 15.52
bogi reveži. naj probajo s slovenskim minimalcem
Odgovori
+10
11 1
Misanthrope
10. 10. 2026 15.50
Nikjer v članku ne piše, da bi bil lahko eden izmed ukrepov tudi zmanjšanje plač vodstva. Klasika ane.
Odgovori
+14
14 0
Podlesničar
10. 10. 2026 15.50
Kmalu jih bodo zamenjali roboti in AI, bodo lahko delali 0 ur na teden.
Odgovori
+2
5 3
St. Gallen
10. 10. 2026 15.48
Medrzo, vw, audi so passe
Odgovori
+0
4 4
Potouceni kramoh
10. 10. 2026 15.57
in Bemfl tut
Odgovori
+2
5 3
tech
10. 10. 2026 15.47
Zakaj grozota, kaj ko so šli iz 40 ur na 35 ur pa so dobili manjšo plačo ali enako?
Odgovori
+7
7 0
Animal_Pump
10. 10. 2026 15.46
Kok cviljenja...itak so delavci preplačani. Bodo pač delal 40 ur za ta denar...prej so pa 5 ur v zrak zijal za isti keš. Če jim kej ne paše...nej gredo pa na kitajsko za 80 ur na teden...za 200 eur bruto.
Odgovori
-1
6 7
Alfaa
10. 10. 2026 15.43
Za kitajce bi bil tak urnik smešen.
Odgovori
+13
13 0
dobrabejba35
10. 10. 2026 15.41
To bo še zanimivo ko bomo mogli plačat za reševanje nemškega gospodarstva
Odgovori
+6
9 3
bibaleze
Portal
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
okusno
Portal
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009