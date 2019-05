Katastrofa za potrošnike ali pogajalska taktika: 'V našem interesu je, da so Američani uspešni'

Kako bomo zaostrovanje trgovinske vojne med največjima gospodarstvoma na svetu občutili potrošniki? Kaj pomeni uvrstitev kitajskega tehnološkega velikana Huawei na črni seznam?

"Na kratki rok se ne bo spremenilo nič," pravi Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije. "Na dolgi rok pa to pomeni, da pri novih modelih, ki jih bo Huawei lansiral na svetovnem trgu, ne bo več mogel uporabljati Androida, prav tako bo imel otežen dostop do številnih polprevodnikov, konkretno podjetja ARM in številnih drugih. Kajti sankcije, ki jih je napovedal ameriški predsednik, vplivajo tudi na družbe, ki poslujejo z družbo Huawei. V kolikor te družbe tega ne bodo spoštovale, ne bodo imele tudi same dostopa do ameriškega trga."

V Sloveniji sicer Huaweiev telefon uporablja približno četrtina prebivalstva, globalno gledano pa približno 15 odstotkov. Števila ameriška podjetja tako Trumpa opozarjajo, da bi bile posledice novih carin za potrošnike katastrofalne.

"Carine. ki jih Američani uvajajo proti kitajski proizvodnji, so usmerjene tudi proti svetovnim multinacionalkam, tudi proti ameriškim multinacionalkam. In glavna težava teh podjetij je, da ne vedo, ali bodo te carine implementirane dolgo časa, ali pa so zgolj pogajalska taktikam,"pravi Ivanc in dodaja, da je ocena GZS, da gre za pogajalsko taktiko, ki je namenjena temu, da se Kitajci znova vrnejo za pogajalsko mizo ter potrdijo ključne dogovore, ki so jih že potrdili z ameriško pogajalsko skupino. "Ker pa so odstopili od številnih zavez, konkretno pri spoštovanju intelektualnosti in prenosa tehnologije, se je Trump odločil za izreden ukrep."