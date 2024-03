Katera podjetja bodo letos izplačala najvišje regrese?

Javni uslužbenci so med prvimi prejemniki letošnjega regresa za letni dopust. Zaradi dogovora med vlado in sindikati so ga prejeli tri mesece prej kot običajno, večina je nakazilo dobila skupaj s februarsko plačo. Minimalni regres za vse zaposlene sicer letos znaša 1253 evrov, v podjetjih, kjer morajo regres izplačati najpozneje do 1. julija, pa bodo številni delodajalci tudi letos precej bolj radodarni. Marsikje so se delavci že ali pa se še bodo razveselili nakazila, višjega od 2000 evrov. In kje so letošnji regresi najvišji?