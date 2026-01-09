Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je v oddaji 24UR ZVEČER podrobneje pojasnil, katera podjetja bodo upravičena do državne pomoči za znižanje stroškov za električno energijo. Kot je povedal, gre predvsem za kovinsko-predelovalno, tekstilno in jeklarsko industrijo oz. za vsa elektrointenzivna podjetja, ki jih določajo evropske smernice.

Vlada bo po njegovih besedah vsako leto določala finančni znesek za vsa podjetja. "Računamo, da bo upravičenost izpolnilo približno štirideset podjetij," je dejal Kumer.

Podjetja bodo morala izpolnjevati splošne pogoje, kot je standard upravljanja ISO certifikata za vodenje energije, da je strošek pet odstotkov v dodani vrednosti električne energije itd. "Imamo pa še dodatni pogoj, ki smo ga spustili - iz 20 GWh letne porabe na 15 GWh. S tem smo širili nabor upravičencev," je dodal.

V predlogu zakona so dodali tudi izjemo, in sicer da lahko za pomoč kandidira tudi podjetje Slovenske industrije jekla (SIJ), ki ima več kot 3500 zaposlenih. "Prej je bila omejitev po nekaterih drugih državnih pomočeh za čisto industrijo, da za podjetja v težavah ta pomoč ni dostopna. Naredili smo odstop in s tem bi lahko tudi SIJ upravičevalo in izpolnilo pogoje," je dejal.