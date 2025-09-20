Svetli način
Gospodarstvo

Katere države ponujajo najboljše subvencije za nakup električnih vozil?

Bruselj, 20. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 32 minutami

Avtor
M.P.
Čeprav vse države članice EU ponujajo takšno ali drugačno obliko davčnih ugodnosti za povečanje prodaje električnih vozil, pa obstaja velika razlika med njihovimi shemami spodbud za neposreden nakup. Po raziskavi portala Euronews Business je najbolj "radodarna" država, ki ponuja subvencije za nakup električnih vozil, v letu 2025 Italija. Tesno zadaj ji sledita še Poljska in Grčija. Med bolj "velikodušnimi" državami pa je tudi Slovenija.

Ker prodajo električnih vozil še vedno omejujejo visoke cene in pomanjkanje polnilnih postaj v Evropi, so države uvedle široko paleto shem. Njihov cilj je povečati prodajo vozil z ničelnimi emisijami, s čimer želijo doseči cilje EU, ki predvidevajo zmanjšanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil. Med drugim pa je EU določila tudi domači cilj zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov v EU za najmanj 55 odstotkov do 2030.

Portal Euronews je ob tem preveril, kje v Evropi lahko posamezniki dobijo največjo podporo pri nakupu električnega vozila. V raziskavo niso vključili spodbude za podjetja, prav tako niso upoštevali regionalnih ali lokalnih subvencij. Ob tem so upoštevali le sheme, ki so bile uvedene do oktobra 2025.

Električni avtomobil
Električni avtomobil FOTO: Shutterstock

Italija je pred kratkim napovedala začetek programa subvencij, ki posameznikom ponuja približno 11.000 evrov oz. do 30 odstotkov celotne kupne cene novega električnega avtomobila. Višina je odvisna od dohodka, avtomobili s ceno, višjo od 42.700 evrov (z DDV), pa so iz tega programa izvzeti.

Kot navaja Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA), je prodaja električnih vozil v Italiji še posebej nizka. Med januarjem in julijem 2025 je namreč tržni delež električnih vozil znašal 5,2 odstotka, medtem ko je bilo evropsko povprečje pri približno 15 odstotkih.

Grčija in Poljska tesno za Italijo

Grčija kupcem električnih vozil ponuja subvencije v višini približno 9000 evrov, ob tem pa jim nudi še dodatnih 2000 evrov za razgradnjo starega vozila in 1000 evrov za vse kupce, ki so mlajši od 29 let.

Država ob tem ponuja tudi velikodušne davčne spodbude. Električna vozila so namreč oproščena davka na registracijo, vozila z najmanjšimi emisijami pa so oproščena tudi davka na uporabo cest.

Grčija je imela med januarjem in julijem 5,3-odstotni tržni delež električnih vozil.

Preberi še Globalne emisije ogljikovega dioksida v 2023 na novi rekordni ravni

Poljska, ki prav tako ponuja subvencije v višini okoli 9000 evrov za nakup električnega vozila, prav tako ne uvaja davka na registracijo takšnih vozil.

Tržni delež električnih vozil je bil tam v prvih sedmih mesecih leta 5,4-odstoten.

Med 'velikodušnimi' državami tudi Slovenija

Med ostalimi državami z zelo velikodušnimi državnimi subvencijami je tudi Slovenija, kjer lahko ljudje prejmejo do 7200 evrov za pomoč pri nakupu novega električnega vozila po ceni do 35.000 evrov (z DDV). Spodbudo dopolnjuje minimalni davek ob registraciji za električna vozila na baterije.

Slovenija ima sicer precej boljši tržni delež od ostalih treh držav, čeprav je ta še vedno pod 15-odstotnim povprečjem. V enakem obdobju je namreč znašal 9,2 odstotka.

Španija medtem ponuja nekoliko manj neposredne pomoči pri nakupu, in sicer med 4500 in 7000 evri za električna vozila na baterije  ter med 2500 in 5000 evri za hibridna vozila s plug-in hibridnim pogonom, a vseeno ponuja vrsto davčnih spodbud (od znižanja dohodnine nabavne cene do precejšnjega znižanja cestnin).

Električna vozila na baterije so med januarjem in julijem predstavljala 7,8 odstotka tamkajšnjega trga.

Norveška in Danska v samem vrhu po deležu električnih vozil

Vseeno pa portal ugotavlja, da najučinkovitejše sheme niso nujno tiste, ki ponujajo tudi najvišje neposredne denarne spodbude.

Nordijske države, vključno z Norveško in Dansko, ki sodita med države z največjim deležem električnih vozil na baterije na svojih cestah (94,1 in 64,3 odstotka), ne ponujajo neposrednih spodbud za nakup električnih vozil.

Parkirišče za električno vozilo
Parkirišče za električno vozilo FOTO: Shutterstock

Električna vozila brez emisij so namesto tega na Norveškem oproščena DDV, uvoznih dajatev in pristojbin za registracijo, poleg tega pa imajo znižan tudi letni cestninski davek ter znižane cestnine in stroške trajektov. Na

Danskem medtem vozila z ničelnimi emisijami plačajo 40 odstotkov davka na registracijo, z dodatnim odbitkom v višini 165.500 danskih kron (22.170 evrov). Prebivalci države plačujejo davek na lastništvo avtomobila na podlagi emisij CO2 vozila.

Nekateri ukinjajo subvencije, drugi bi jih imeli več

Medtem ko so nekatere države, vključno z Avstrijo, nedavno ukinile spodbude za posameznike za nakup vozil brez emisij, druge predlagajo nove spodbude. Med njimi je tudi Švedska, ki predlaga subvencijo za nakup električnih vozil, ki bi bila namenjena izključno družinam z nizkimi dohodki na podeželju. Premija naj bi se začela izvajati januarja 2026.

Francija je zmanjšala svoj proračun za subvencije za električna vozila, vendar še vedno ponuja obsežen paket spodbud. Drugo največje gospodarstvo EU bo kmalu dodalo 1000 evrov za vsak nakup električnega vozila, proizvedenega v Evropi, če je cena nižja od 47.500 evrov.

Finska medtem razmišlja o novem programu spodbud za oddajo starih vozil, ki bi lahko zagotovil podporo do 2500 evrov tistim, ki izberejo vozilo z nizkimi emisijami, stari avtomobil, starejši od deset let, pa oddajo.

električna vozila subvencije pomoč nakup co2
KOMENTARJI (11)

Mali medo
21. 09. 2025 20.57
Na norveškem je golf disel 90 k eurov Tesla pa 45.
300 let do specialista
21. 09. 2025 20.56
+1
Me zanima kaj boste z 12, 13 let starimi TReslami in podobnimi mikrovalovkami, ko jih bo na avto.net 9 strani?
proofreader
21. 09. 2025 20.56
+1
Premalo je polnilnic da bi se šli nek resen prehod na električne.
periot22
21. 09. 2025 20.55
Financiranje bogatašev ki si električne igrače z lahkoto kupijo sramota res!!!!!!!!!!!!
Grickoficko
21. 09. 2025 20.50
+3
Ma kakšni el. avti, to nas je pahnilo v bedu
stylo
21. 09. 2025 20.49
+2
Glede na to ,da Eu diha skrge. In da se rabljenega E-avta sploh ne mores znebit( razen prodati za smešen denar)po obdobju 5 let. Tole ne pije vode. Ce bi tk dobri bili,ne rabijo subvencije
pusi
21. 09. 2025 20.37
+4
Ko crkne baterija telefonu ga deponiram ker je vrednost 0, isto je z avtomobili
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
21. 09. 2025 20.53
-3
Kdaj si se slisal, da je el. avtu crknila baterija?
Minifa
21. 09. 2025 20.36
+1
Ga nočem, če mi ga dajo zastojn..
Ici
21. 09. 2025 20.32
+2
Nakup električnega avtomobila ob upoštevanju vseh spremljevalnih stroškov, nevarnosti požara, eksplozije, menjave elektro členov in izguba na vrednosti po izteku garancijskega roka baterije, je popolnoma nesmiselno in nerentabilno početje.
MasteRbee
21. 09. 2025 20.31
+2
Čakajo nas dajatve na vozila s fosilnimi gorivi.
