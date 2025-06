Kateri ponudnik elektrike je najprimernejši za vas?

Po večmesečnih polemikah glede omrežnine smo morda kar nekoliko pozabili, da je vendarle višina položnice na koncu v precejšnji meri odvisna od cene elektrike. Te se, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije, lahko od ponudnika do ponudnika precej razlikujejo.

"Če jih človek želi poiskati in primerjati, za to potrebuje čas in voljo. Tako pa so zbrane na enem mestu, brez vpliva dobaviteljev," pojasni Barbara Primc.

Razvili so kalkulator, nekakšen primerjalnik, brezplačen za vse uporabnike. Vnesete le trenutno porabo in ceno, ki jo ta hip plačujete. Le še en klik in dobili boste vpogled v to, koliko bi znašal vaš račun pri drugih ponudnikih.

"In potrošnik lahko na podlagi tega sprejme informirano odločitev, ali bo zamenjal dobavitelja ali ne."