Kdaj bo zgrajena Emonika?

"Pozanimali smo se glede projekta in šli v pogajanja z državo in občino," je med nedavnim dogodkom za slovenske novinarje, ki ga je v Budimpešti organizirala OTP Banka, za 24ur.com povedal Miklos Nemeth iz OTP Bank.

Trenutno z razpisom iščejo glavnega izvajalca del za celoten projekt. "Imamo posebej razpis za severni in južni del Emonike. Morda bo za oba dela izbran isti izvajalec, ali pa dva različna izvajalca za severni in južni del," je pojasnil Miklos. "Veliko podjetij iz Avstrije, Italije, Madžarske in drugi držav se zanima za projekt, a nimajo lokalne prisotnosti," je dejal in dodal, da se je kar nekaj podjetij prijavilo, a nato umaknilo svojo prijavo, ker gre za res obsežen projekt.

V severnem delu Emonike bo okoli 15.000 kvadratnih metrov pisarniških površin. Na južnem delu bo stala najvišja poslovna stavba v Ljubljani, z dodatnimi 20.000 kvadratnimi metri poslovnih prostorov. V poslovnem delu projekta bo svoj novi sedež dobila tudi OTP Banka Slovenije. Poleg poslovne stavbe je v načrtih tudi trgovski center, ki bo obsegal 21.500 kvadratnih metrov površine, kjer bo okoli 80 trgovin. "Imamo pogajanja s partnerji za trgovski del. Začeli smo pogajanja tudi za pisarniški del," pravi Nemeth.

V kompleksu bosta tudi dva hotela: prvi s tremi zvezdicami in več kot 180 sobami, drugi pa s štirimi zvezdicami in več kot 200 sobami in oskrbovanimi apartmaji. "O imenih še ne morem govoriti javno, vendar imamo okvirni dogovor z dvema hotelskima družbama," pravi Nemeth. Na vprašanje, ali so te hotelske družbe že prisotne v Sloveniji, pa odgovarja: "Naj ostane presenečenje."

Veliko zanimanja za stanovanja, a kakšne bodo cene?

Projekt predvideva tudi 187 stanovanj, vključno s penthouse stanovanji s pogledom na mesto. Velikost stanovanj bo od 47 do 115 kvadratnih metrov, imela pa bodo tudi lastna parkirna mesta in shrambe. "Za stanovanja je zelo veliko zanimanja, nismo podpisali še nobenih pogodb, a vidimo, da je veliko interesta," nam je razkril. In kakšne bodo cene za kvadratni meter? "Za takšne ocene je še prezgodaj. Lahko bi o tem ugibali, če bi že imeli izbranega glavnega izvajalca del, ker bi potem že vedeli, koliko bo stala sama gradnja objekta. Seveda imamo neke grobe ocene glede stroškov projekta, ampak skušamo znižati cene del," nam je zaupal naš sogovornik.