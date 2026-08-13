Gospodarstvo
Kdo bo dobil državni denar za nakup električnega vozila in kdo ne?
Novi kupci električnih avtomobilov so v skrbeh. Ker je število vlog večje razpoložljivega denarja, bi nekateri lahko ostali brez subvencije – najvišja znaša kar 7.800 evrov. Sredstva so pošla hitreje od pričakovanj, priznavajo na pristojnem ministrstvu, toda novih subvencij trenutno ne napovedujejo. Bo Slovenija v času, ko se Evropska Unija pomika v smer elektrifikacije, stopila korak nazaj?
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