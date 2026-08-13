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Gospodarstvo

Kdo bo dobil državni denar za nakup električnega vozila in kdo ne?

Ljubljana, 13. 08. 2026 19.32 pred 7 urami 1 min branja 68

Avtor:
Sandra Boršič Domnik
Električni avtomobil

Novi kupci električnih avtomobilov so v skrbeh. Ker je število vlog večje razpoložljivega denarja, bi nekateri lahko ostali brez subvencije – najvišja znaša kar 7.800 evrov. Sredstva so pošla hitreje od pričakovanj, priznavajo na pristojnem ministrstvu, toda novih subvencij trenutno ne napovedujejo. Bo Slovenija v času, ko se Evropska Unija pomika v smer elektrifikacije, stopila korak nazaj?

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KOMENTARJI68

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ReAnDa
13. 08. 2026 21.51
Črna kocka je drag posel.
Odgovori
0 0
jedupančpil
13. 08. 2026 21.59
krneki
Odgovori
0 0
Misika1967
13. 08. 2026 21.48
Imamo 2 z subvencijami in smo zelo zadovoljni. Treba je delat in sparat pa lahko imas marsikaj.
Odgovori
-2
1 3
Uporabnik1921539
13. 08. 2026 21.42
elektricna smet ne ,da ne bi smelo biti subvencije ampak bi mirsli biti celo dodatno obdavceni.Le kam bido vse to zmetali cez 5 let?Prodati tega ne bi migel nihce,niva baterija bo predraga,ce sedaj se za nakup nimajo denarja.Elektrika in avto-ne gre no
Odgovori
+2
3 1
jedupančpil
13. 08. 2026 21.46
dej zapakirej racunalnik/telefon nazaj v skatlo ga vrni prodajalcu... ajaaa nee mas aneks knede
Odgovori
+0
2 2
slohren
13. 08. 2026 21.42
Ja no, 7550 vozil x 150 litrov goriva na mesec x 12 mesecev, je 13.590.000 litrov goriva manj za prodat. Torej bodo naftni trgovci letno manj prodali 453 šleparjev cistern goriva letno...
Odgovori
+3
3 0
Brus1234
13. 08. 2026 21.37
Subvencije za vse avtomobile ali pa za nobenega.
Odgovori
+4
5 1
Ponent
13. 08. 2026 21.35
Ko ti nekdo nekaj vsiljuje, veš, da nekaj ne štima.
Odgovori
+7
7 0
jedupančpil
13. 08. 2026 21.47
kdo te sili to kupit?
Odgovori
-1
1 2
Ponent
13. 08. 2026 21.56
Ne samo, da se vsiljuje to, še trgovci zavajajo s cenami. Vse, samo da bi ljudem vsilili to plastično šaro.
Odgovori
+1
1 0
apage
13. 08. 2026 21.31
Ce vlada ne bo dala subvencij na diezel avto ga be kupim vec, prisezem!
Odgovori
+0
4 4
MladInPerspektiven
13. 08. 2026 21.33
Meni če ne dajo veliko subvencijo za podmornico ali tank tudi ga ne kupim
Odgovori
+4
5 1
jedupančpil
13. 08. 2026 21.34
sej sploh nimas avta
Odgovori
+2
2 0
MladInPerspektiven
13. 08. 2026 21.25
Poleg tega a veste kakšen je davek na ta vozila še posebaj če niso iz EU?
Odgovori
+2
4 2
MladInPerspektiven
13. 08. 2026 21.22
Zanimivo vi starčki iz bivše JUGE nekaj pametujete a vsi ste zgradili hiše prek zadrug in minimalnega kredita sedaj pa nam mladim nek pametujete. Ste res buhtli
Odgovori
-7
6 13
MladInPerspektiven
13. 08. 2026 21.23
mislim brez davka prek zadrug nam pa ne privoščite ubogih 7000 evrov
Odgovori
-4
3 7
ROMELS
13. 08. 2026 21.28
V stari Jugi so bili zlati ćasi. Sedaj pa vas bodo kapitalisti in birokrati požrli.
Odgovori
+4
8 4
MladInPerspektiven
13. 08. 2026 21.31
@ROMELS sam ne vem ampak starši pravijo da jim NIČ NI MANJKALO še več svobode so imeli in bolj POLNO so živeli
Odgovori
+0
6 6
ROMELS
13. 08. 2026 21.34
100 % BOLJE KOT SEDAJ.
Odgovori
+3
7 4
jedupančpil
13. 08. 2026 21.36
sej so sedaj se bolj zlati casi, ampak samo za iznajdljive..... :) sociala cveti
Odgovori
+3
3 0
ReAnDa
13. 08. 2026 21.50
Sonček s telefončkom, umiri se.
Odgovori
0 0
Actual Asparagus
13. 08. 2026 21.50
hja....si potomec komunistov...he he he.... valda njim ni nič manjkalo. Moji starši ki so praznovali Božič...pa so morali šmuglat pomaranče, kavo, riž...leder.... za tehniko si že potreboval cahonas ali pa znanca na carini. Idi pa si kupi električni avto. Samo ne jokat čez x let.
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+1
1 0
Kritikizstajerske
13. 08. 2026 21.51
daj ne bluzi...ali nimas denarja da bi si kaj privoščil ali pa nisi normalen
Odgovori
0 0
Bourne
13. 08. 2026 21.19
Edino smotrno in pravicno bi bilo, da bi drzava najprej porabila vse te subvencije za izgradnjo res siroke mreze polnilnic po celi drzavi, sele potem se lahko zacnemo pogovarjati o neki e-mobilnosti in deljenju subvencij za posameznike.
Odgovori
+9
10 1
gongash
13. 08. 2026 21.16
Nihče od njih ne rabi subvencij. Imajo polne riti vsega.
Odgovori
+7
10 3
lokson
13. 08. 2026 21.13
Zmanjkalo ga je, ker je Borbe dajal denar zasebnim prijateljem. 7.1 milijona!! Pa " necenzurirani "kekec Cirman nič ne piše o tem. Tam pa iz naftalina vleče stare slučaje za par jurjev. Banda.
Odgovori
+3
6 3
Letnik 1964
13. 08. 2026 21.07
devajo € na stran da boš čez par let dobil subvencijo z reciklažo e avta 😉
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+8
9 1
jedupančpil
13. 08. 2026 21.44
a salonitke mas se kar na strehi?:)
Odgovori
0 0
Jango
13. 08. 2026 21.07
Če je e avto odločitev se mora prodajat brez subvencij
Odgovori
+8
11 3
jedupančpil
13. 08. 2026 21.38
isto kot tvoj racunalnik, ki si ga dobil od domčule brez windowsov??? :))) marija ejga
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-2
0 2
jedupančpil
13. 08. 2026 21.07
zanimivo, da ne zmanjka "subvencij" za socialkarje ....
Odgovori
+3
8 5
Butasti modrec
13. 08. 2026 21.41
Socialkarji so najmanjši problem. Največji in edini problem te države je, ne glede na vsakokratno vladajočo politično garnituro, t.i. sistemska korupcija, ki se v Sloveniji na veliko bohoti in je grožnja tej državi in narodu. Akterje lahko primerjamo z izdajalci slovenskega naroda v času 2. svetovne vojne. Hvala bogu, da so takrat obstajali borci proti fašizmu in nacizmu, ki so se jim uprli v okviru OF slovenskega naroda in takratne KPS. To, kar se dogaja pa danes, pa je še mnogo huje. Zakaj??? Ker ni odpora in upora proti takšnim praksam, ki uničujejo samo podstat slovenskega naroda in slovenske države. In dokler bodo ljudje razmišljali na način, da so akterji sistemske korupcije sposobni in a'la vsaka jim čast, da se znajdejo, tako dolgo ne bo nič drugače in boljše. Odpor in upor bosta takrat prepozna, saj je podstat že danes zelo, zelo načeta. Ljudje se sploh ne zavedajo. Žal.
Odgovori
+2
2 0
Jango
13. 08. 2026 21.04
Sicer je vedno v razpisu navedeno, do porabe sredstev...
Odgovori
+9
10 1
melhijad1
13. 08. 2026 20.55
to je blo itak samo za bogatune...ki imajo pa itak polno denarnico,tko da ne jokcite
Odgovori
+9
13 4
jedupančpil
13. 08. 2026 21.05
zate je ze vsak bogatun k ma vec kot ti... aja socialka ja to pa ja ! da bi pa delal to pa ne
Odgovori
-4
6 10
Potouceni kramoh
13. 08. 2026 20.48
Tesla je bla 20 jurčkov.Končano.Več sreče prhodnjič.
Odgovori
+7
10 3
Ladybird77
13. 08. 2026 20.42
Seveda ni več denarja, saj je cela vlada kupila nove avtomobile zase in za širše družine.
Odgovori
+1
11 10
Antenaa
13. 08. 2026 20.41
Ukinite ta luksuz
Odgovori
+17
21 4
jedupančpil
13. 08. 2026 20.52
ker? ga ti ne dobis?
Odgovori
-7
4 11
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