Kdo bo garal, kdo bogatel: nezadovoljni, 'priklopljeni', v tekmi z AI

Generacija mojih staršev ima na delo precej jasen pogled. Delo je služba. Nekaj, za kar dobiš plačo. Nekaj, kar ima vsak delovni dan znova začetek in konec. Danes tega odgovora skoraj ni več. Ljudje delo razumejo veliko širše, mnogi od dela pričakujejo več kot kadarkoli. Ne le, da nas preživi. Naj nas še izpolni, nam da smisel in identiteto. In tu nastane pritisk. Če "delo" ne deluje, ne razpade samo naš urnik. Razpade občutek, da imamo nadzor, za marsikoga tudi občutek njegove lastne vrednosti. Zato izguba dela ni samo finančni problem - in tudi delo samo ni več samo delo. A zanimivo, ravno v trenutku, ko smo od dela začeli pričakovati največ, ga vse več ljudi postavlja na stranski tir. Novejše raziskave kažejo, da delo izgublja vlogo osrednjega življenjskega smisla. Po podatkih raziskave GfK za fundacijo BAT danes le še približno tretjina ljudi pravi, da si želi v delu najti predvsem smisel in izpolnitev. Pred dvajsetimi leti jih je bilo več kot polovica. A vmes se je zgodil popoln preplet dela in življenja.

24/7/365

Vse manj ljudi si lahko privošči, da ob 16. uri reče – to je to za danes. Delo se je preselilo v telefone, v obvestila, v našo konstantno pozornost. Vprašanje ni več samo, koliko delamo. Vprašanje je, ali sploh še znamo ne delati. Drži, v Sloveniji pravica do odklopa obstaja. Zakonodaja jo predvideva kot zaščito zaposlenih pred stalno dosegljivostjo izven delovnega časa. Na papirju pomeni, da ima delavec pravico, da po koncu delovnika ne odgovarja na klice, e-maile ali sporočila. V praksi pa je slika precej drugačna. Pravica do odklopa je pogosto formalnost. Podjetja jo zapišejo v interne akte, redkeje pa jo zares živijo. Kultura dela ostaja močnejša od pravil. Če vodja pošilja e-maile ob desetih zvečer, sporočilo ni več pravno, ampak tiho pričakovanje. Če sodelavci odgovarjajo ob vikendih, se standard hitro premakne, ne glede na zakon. Zato odklop v resnici ni vprašanje zakonodaje. Je vprašanje moči. Koliko si lahko kot posameznik privoščiš, da res ne odgovoriš? Koliko tvegaš, če si nedosegljiv? In koliko organizacija dejansko zaščiti tistega, ki postavi mejo? V mnogih okoljih ostaja odgovor neprijeten, in sicer zelo malo. Posebej v panogah, kjer je delo vezano na projekte, roke in stalno komunikacijo, se meja med fleksibilnostjo in stalno pripravljenostjo hitro izbriše.

Ko je ravnovesje vredno več kot denar

In prav zato danes skoraj ni več teme, ki bi bila tako pogosto ponavljana kot "work-life balance". Po globalni raziskavi kadrovskega podjetja Randstad, ki jo je objavil Guardian, danes kar 83 odstotkov zaposlenih pravi, da jim je ravnovesje med delom in zasebnim življenjem pomembnejše kot plača. Prvič v več kot dveh desetletjih je ta faktor prehitel denar kot glavni motivator. Posebej izrazit je ta premik pri mlajših generacijah. Za generacijo Z ravnovesje ni dodatek k delu, ampak pogoj. Skoraj tri četrtine mladih zaposlenih ga postavlja pred plačo. Ne zato, ker denar ne bi bil pomemben, ampak ker so na primeru staršev videli, kam vodi njegov absolutni primat – v izgorelost, v nestabilnost, uničene družinske odnose, v občutek, da delaš vse, živiš pa malo. Zato poskušajo drugače. Ne želijo več izbirati med uspehom in življenjem. Poskušajo oboje združiti. In prav tu nastane napetost s sistemom, ki še vedno temelji na logiki stalne rasti, stalne dosegljivosti in stalne optimizacije.

Generacija, ki ne želi življenja staršev

Pripadniki generacije Z ne verjamejo več v obljubo, da bo trdo delo avtomatično prineslo varnost ali napredovanje. Videli so starše, ki so delali veliko in pogosto izgubljali stabilnost. Videli so, kako hitro se lahko sistem prestrukturira, avtomatizira ali preprosto zamenja ljudi. Za generacijo Z delo ni več središče identitete. Je pomembno, a ne absolutno. Raziskave kažejo, da v ospredje postavljajo stabilnost, duševno zdravje in ravnovesje med delom in življenjem. Ne zato, ker bi bili manj ambiciozni, ampak ker ambicijo razumejo drugače. Ne kot vzpon po hierarhiji, ampak kot možnost, da delo uskladijo s svojim življenjem, vrednotami in občutkom smisla. Zato iščejo podjetja, ki ne govorijo le o vrednotah, ampak jih tudi živijo. Raznolikost, vključevanje, trajnost – za njih to niso PR slogani, ampak merila, po katerih presojajo, ali organizaciji sploh lahko zaupajo, analizira The Conversation. Ko tega ni, odidejo. Na grozo in zgražanje delodajalca. Morda najbolj zanimiv premik pa se dogaja pri odnosu do moči. Prejšnje generacije so napredovanje razumele kot cilj. Več odgovornosti, več ljudi pod sabo, več statusa. Generacija Z v tem vidi predvsem več stresa, manj svobode in večjo ujetost v sistem. Zato se pojavlja nov fenomen – t. i. "conscious unbossing". Zavestna odločitev, da ne želiš voditi drugih. Da ne želiš klasične managerske vloge, tudi če to pomeni nižjo plačo. Za organizacije je to problem. Celoten sistem je zgrajen na ideji napredovanja, boja in hierarhije. Če naslednja generacija tega ne želi, se začne rušiti sama struktura vodenja. Hkrati pa je to prva generacija, ki je odraščala popolnoma digitalno. Pričakujejo, da bo delo tekoče, povezano, digitalno podprto. Podjetja pri tem pogosto zaostajajo. Zato generacija Z ni nujno "problematična generacija", kot jo včasih radi opisujejo, ampak ogledalo, ki pokaže, kaj se zgodi, ko sistem, ki temelji na stalni rasti, stalni dosegljivosti in stalni optimizaciji, sreča generacijo, ki tega ni več pripravljena brezpogojno sprejeti.

Ne ravnovesje, integracija

Seveda se sistem upre. V tem smislu je zanimiv članek, ki ga je objavil Forbes, izhodišče pa je naslednje – "sodobno delovno okolje od človeka ne bi smelo zahtevati, da ločuje, kdo je v službi in kdo doma. Namesto togega ravnovesja med delom in življenjem, ki že implicira konflikt, prihodnost temelji na integraciji na možnosti, da smo v obeh prostorih celoviti". V ozadju je poslovna logika, poskus, kako zaobiti željo generacije Z po več življenja izven dela. Nekako, da bi bil volk sit in koza cela. Podjetja, ki ustvarjajo okolja, v katerih lahko zaposleni avtentično povežejo svoje delo in osebno življenje, dosegajo večjo angažiranost, boljše zadržanje kadrov in več inovacij. Delovno okolje, ki sprejema človeka kot celoto, gradi zaupanje. In ko se ljudje počutijo dovolj varne, da pokažejo, kdo so, pogosteje delijo ideje, sodelujejo in prispevajo, meni teorija Na papirju ideja celotnega človeka zveni kot napredek. Toda ali gre res za več svobode – ali pa za bolj sofisticiran način, kako delo razširiti na celotno življenje in identiteto? Koncept zagovarjajo mnogi, ki menijo, da tako opevano ravnovesje ne deluje. Po nekaterih interpretacijah sploh nikoli ni delovalo. Ideja, da lahko delo in življenje razdelimo na dve ločeni sferi in ju potem uravnotežimo, je bila vedno nekoliko iluzija, pravijo. Resničnost je bolj nepredvidljiva. En dan zahteva več delo, drug dan življenje. Poskus popolnega ravnovesja pogosto ne prinese miru, ampak frustracijo, krivdo in na koncu – izgorelost. "Zato se vse pogosteje govori o integraciji. O tem, da dobro počutje ne sme biti nekaj, kar "stisnemo" v preostanek dneva po delu, ampak nekaj, kar postane del samega načina dela. Da ne živimo več v dveh svetovih, ampak v enem, kjer naj bi delo podpiralo življenje, ne obratno," piše strokovnjakinja Danielle Binns. Na papirju ima ta ideja logiko. Utrujen, izčrpan človek ne dela bolje. Ne dela hitreje. In zagotovo ne dela bolj pametno. Zato podjetja vse bolj vpeljujejo mikro spremembe: več gibanja, več odmorov, več pogovorov o duševnem zdravju, več fleksibilnosti glede časa in ritma dela. Vse to naj bi vodilo do istega cilja, da ljudje ne preživijo dneva, ampak ga zmorejo. A prav tu se ponovno odpre isto vprašanje. Če dobro počutje postane del dela, ali to pomeni, da delo končno služi človeku? Ali pa pomeni, da se delo samo še bolj prilagodi temu, da lahko traja dlje? Kje je meja med bolj zdravim načinom dela in bolj učinkovitim načinom, kako od človeka dobiti več?

Umetna inteligenca: osvoboditev ali nova oblika pritiska?

In potem v to že tako zabrisano razmerje med delom in življenjem vstopi še umetna inteligenca. Morda največja prelomnica sodobnega dela. Obljuba je bila dolga leta jasna. Manj rutinskih nalog, administracije, manj izgubljenega časa, več prostora za ustvarjalnost, presojo, strategijo, odnose, tisto, kar naj bi bilo res človeško. Toda za zdaj, ko AI dejansko imamo, se kaže drugačen paradoks. Umetna inteligenca res opravi več stvari hitreje. A to ne pomeni nujno, da človek dela manj. Pogosto pomeni, da mora v istem času narediti več. In da AI opravi večino miselnega dela, človeku pa ostane rutina, ob kateri "umirajo možgani". Če lahko orodje pripravi osnutek v minuti, se ne zmanjša pritisk. Zviša se pričakovanje. Če lahko analiza nastane hitreje, se ne sprosti dan. Poveča se število analiz, ki jih moraš pregledati, popraviti, razumeti, zagovarjati. Če lahko sistem izdela deset različic, jih mora nekdo še vedno oceniti. In za napako na koncu pogosto ne odgovarja stroj, ampak človek. Zato umetna inteligenca ne ukinja samo nalog. Spreminja naravo odgovornosti. Po analizi BCG naj umetna inteligenca v prihodnjih dveh do treh letih ne bi predvsem izbrisala delovnih mest, ampak jih preoblikovala. V ZDA naj bi se po njihovi oceni spremenilo od 50 do 55 odstotkov delovnih mest. Večina jih ne bo izginila, bodo pa zahtevala drugačne veščine, drugačen tempo in drugačno raven prilagajanja. To je pomembna razlika. Vprašanje ni več samo, ali bo umetna inteligenca vzela službo. Vprašanje je, kaj bo naredila s službo, ki ostane in kaj bo naredila s človekom, ki jo mora opravljati. V mnogih poklicih bo AI postal nekakšen tihi sodelavec. Ne bo nujno zamenjal človeka, bo pa dvignil normo. Programer ne bo nujno odveč, moral pa bo hitreje presojati, popravljati, nadzorovati in povezovati. Marketinški strokovnjak ne bo nujno ustvarjal manj vsebin, ampak več, bolj ciljno, za več kanalov hkrati. Analitik ne bo nujno analiziral manj podatkov, ampak več podatkov, hitreje in z večjo odgovornostjo za razlago. In prav tu je nova oblika pritiska. Rutinske naloge, ki so v delovniku nekoč predstavljale nekakšne "lažje dele dneva", bodo vse bolj avtomatizirane. Ostalo bo tisto težje: presoja, nadzor, reševanje kompleksnih problemov, povezovanje informacij, odločanje v negotovosti. Na papirju je to napredek, v praksi pa pomeni več obremenitve. In več pritiska, da razumeš tehnologijo, da ji slediš, da znaš z njo delati, da ostaneš uporaben.

Bomo delali več – za manj?