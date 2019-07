Kdo bo od septembra vzdrževal letala Adrie Airways?

Adria Airways bo predstavila novega partnerja za vzdrževanje letal in z njim podpisala pogodbo o sodelovanju. Družbo sta namreč v zadnjem času pestila predvsem nepričakovano podaljšanje vzdrževalnih del in kadrovska problematika, odpovedanih pa je bilo tudi več letov.

V Adrii Airways so nazadnje zagotavljali, da so tik pred rešitvijo problemov vzdrževanja in kadrovske podhranjenosti. Vzdrževalna dela namreč izvajajo le še na enem letalu, v zadnjem letu pa so zaposlili 50 pilotov in več kot 70 članov kabinskega osebja. "Upoštevati pa je treba, da usposabljanje traja nekaj časa," je poudaril Tadej Notersberg iz sektorja operative in izrazil pričakovanje, da bodo novi zaposleni z delom začeli do sredine avgusta.

Za težave so krivi tudi zasedenost evropskega zračnega prostora in vremenske razmere v tem obdobju leta, na kar pa Adria ne more vplivati, še dodajajo v podjetju.

Direktor Adrie AirwaysHogler Kowarsch je razkril, da so pogovori s potencialnimi strateškimi partnerji v teku, da pa lahko Adria preživi na trgu tudi brez partnerja. Po neuradnih informacijah naj bi vzdrževanje od septembra zagotavljalo skandinavsko podjetje.

