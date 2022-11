Kdo je trgovec z emisijskimi kuponi, ki je lani potrojil prihodke?

Boštjan Bandelj je na letošnji lestvici najbogatejših Slovenk in Slovencev revije Finance Manager skočil z lanskega 23. na četrto mesto. Njegovo premoženje je ocenjeno na 295 milijonov evrov. Je lastnik podjetja Belektron, ki je lani ustvarilo kar 77,8 milijona evrov čistega dobička, medtem ko so prihodki podjetja presegli 2,4 milijarde evrov. Lansko leto je bilo za podjetje tako rekordno v vseh pogledih.

V predstavitvi na spletnih straneh podjetja Belektron so zapisali, da je to uveljavljeno podjetje, ki se primarno ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi. Na trgu so prisotni od leta 2008 in čeprav niso locirani v enem izmed evropskih finančnih centrov in niso del večje bančne ali energetske skupine, so v tem času postali eno največjih in najuspešnejših globalnih podjetij na področju trgovanja z emisijskimi kuponi.

Družba je v 15 letih od ustanovitve dalje tako postala eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in poslovnemu izidu, pri čemer ima le enajst zaposlenih. Bandelj je strokovnjak za surovinske in kapitalske trge, ki jih intenzivno spremlja že več kot 20 let. Svoje premoženje vlaga v različne panoge. V letošnjem letu je tako lastniško vstopil v slovensko podjetje NGEN d.o.o., ki izvaja sistemsko integracijo in vodenje baterijskih hranilnikov na vseh segmentih elektroenergetskega sistema.

Bandelj se je sicer po končanem študiju na Fakulteti za elektrotehniko in Ekonomski fakulteti v Ljubljani zaposlil v Holdingu Slovenske elektrarne na delovnem mestu vodje službe tržnih analiz. Odgovoren je bil za upravljanje portfeljev in upravljanje s tveganji, aktivno pa je sodeloval tudi pri vzpostaviti trgovanja z električno energijo na evropskem trgu. V tem času je uspešno zaključil podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko in pridobil naziv magister znanosti. Kljub možnosti obetavne kariere v HSE, se je odločil, da da odpoved in gre na svoje.

Pred tremi leti je nastopil v oddaji Prava ideja na nacionalni televiziji in opisal začetne korake samostojne poti. Takrat je dejal, da je bila spalnica njegova pisarna. Začel je sam, prvi dve leti delal po 16 ur na dan, sam pisal pogodbe, zapiral posle in se ukvarjal z administracijo, a nikoli ni obžaloval, da je zapustil varen svet javnega sektorja, saj je v svojem poslu zelo užival.

Začetki v domači spalnici, z veliko znanja, poguma in veselja do posla

So težki začetki spodbudili željo po pomoči drugim?

Da bi drugim omogočil boljše in popolnejše življenjem, je ustanovil Fundacijo Boštjana Bandlja, ki je jeseni letos začela akcijo, s katero so namenili pomoč mladim družinam pri plačilu oskrbnin za vrtec za mesec oktober. Na razpis so se lahko prijavili mladi starši, posvojitelji, rejniki in skrbniki, rojeni leta 1989 ali pozneje. Poleg starostne omejitve pa so morali biti prijavitelji slovenski državljani, prav tako je moral otrok obiskovati vrtec v Sloveniji. Za pomoč so v fundaciji namenili do dva milijona evrov.

To je bil prvi večji projekt te fundacije, katere temeljno poslanstvo je pomoč ljudem na področjih zdravstvene oskrbe, socialnega varstva, športa in izobraževanja. Kot so zapisali na spletnih straneh fundacije, "se v življenju včasih pojavijo ovire, ki močno vplivajo na njegovo kakovost: dolga čakalna vrsta na medicinski poseg, ki bi posamezniku izboljšal počutje; visoki življenjski stroški za mlade starše, ki so komaj na pragu svoje poklicne poti; povišani izdatki v podporo nadarjenemu otroku, ki si jih družina ne more privoščiti in podobno. Fundacija želi s svojimi sredstvi ob takšnih trenutkih posameznikom in družinam priskočiti na pomoč."

Brata Bandelj kupila, prenovila in nadgradila nekdanje gostišče ob jezeru Jasna

Sta pa brata Bandelj - Boštjan in Matej pred leti kupila propadajoči objekt ob jezeru Jasna in ga prenovila ter z njim letos okrepila turistično ponudbo Kranjske Gore. Nekdanje gostišče v bližini jezera Jasna je po celoviti rekonstrukciji postalo butični hotel Milka z unikatno oblikovanimi sobami in restavracijo s slow food konceptom za najzahtevnejše goste.

"Stara Milka je bila znana kot gostišče in to staro slavo smo želeli nadgraditi z novo zgodbo," je julija letos za STA povedal vodja hotela Dino Katalenić. Brata Matej in Boštjan Bandelj sta objekt kupila pred nekaj leti, med epidemijo covida-19 pa so zasnovali nov butični namestitveni in gostinski objekt. Približno tri milijone evrov vredna investicija se je zaradi splošnih težav z dobavami v gradbeništvu zavlekla v letošnje leto, tako so hotel odprli konec maja, restavracijo pa v začetku junija.