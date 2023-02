Kdo kupuje stanovanja za do osem milijonov, ki vas odpeljejo okoli sveta? Kaj dobi?

Pouk bo vključeval tudi robotiko, 3D tiskanje, ustvarjalno pisanje in urejanje videov. Telesna vzgoja bo sestavljena iz vodnih športov, kot so jadranje, kajakaštvo, veslanje in plavanje, pa tudi tek, kolesarjenje, joga, borilne veščine ali tenis. Mogoče se bo vpisati v klube, ki se bodo osredotočali na šah, knjige, astronomijo, igro, fotografijo in kulinarično umetnost.

Program bo vključeval terenske izlete, pouk, delavnice, akademsko svetovanje, klube in mentorstvo. Učitelji na krovu se bodo osredotočili na izkustveno učenje na eksotičnih lokacijah po vsem svetu, to pomeni, da bo poudarek pouka na regiji, kjer se bo nahajala ladja.

Opremljena bo tudi tako, da bo omogočala udobno delo na daljavo in ponudbo za družine. Med drugim so lani sporočili, da bodo na krovu ponujali šolski izobraževalni program "WorldSchool".

Prav tako pa bo ladja ponujala vse, kar imajo potniki radi na "običajnih križarkah" – 20 restavracij in barov, zdravstveni center, pivovarno, knjižnico, tri bazene, kino in vodni park ter vrsto možnosti za sprostitev in zabavo.

In kdo so kupci? Ena od srečnežev, ki so ujeli še zadnje namestitve za okoli tri milijone evrov, je bila 52-letna Misty Frost, ki bo na ladji živela s 55-letnim partnerjem Deanom Bredersonom.

Misty je nekdanja izvršna direktorica, zdaj pa dela kot svetovalka. Za britanske medije je povedala, da jo je privlačila predvsem ideja, da bo tako lahko videla ogromno sveta: "Obstaja toliko stvari, ki jih želim videti." Prav tako se ji zdi to smiselna naložba, saj potovanja tudi sicer niso poceni.

Svoj prostor sta kupila tudi John in Melody Hennessee, upokojenca iz Port Salerna na Floridi. Nad križarjenji sta tako navdušena, da sta se že lani prijavila na 279-dnevno križarjenje okoli sveta z Royal Caribbean. Prej sta leto in pol potovala z avtodomom. Kot pravita, nameravata potovati "do konca". "Že vse življenje sem mornar in rada imava morje in potovanja," je za DailyMail.com povedal 75-letni John.

Stanovanje na ladji je mogoče tudi najeti. Zaposleni v družbi Meta se je odločil za 12-letni najem, ki ga bo stal 279.000 evrov. Njegov načrt je potovati po svetu in delati "od doma".

V intervjuju za CNBC je 28-letni Austin Wells razkril, da si bo tako uresničil sanje. "Kar me najbolj navdušuje, je, da mi ni treba prekiniti vsakodnevne rutine, da bi si ogledal svet," pravi. Med potovanjem bo tako še naprej delal na projektu obogatene in virtualne resničnosti.

Prednost vidi tudi v tem, da ne bo treba pakirati kovčkov, da bi potoval, niti leteti, še njegova telovadnica, zdravnik in zobozdravnik ter živilska trgovina bodo potovali kar z njim. Ko se je ponudila možnost življenja v kompleksu, s katerim je mogoče potovati, ob tem pa normalno delati, tako ni okleval.

Ladja, ki naj bi se med svojo plovbo okoli sveta ustavila tudi pri nas, naj bi v posameznem pristanišču povprečno ostala tri dni.