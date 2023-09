Kdo lahko reši mariborsko livarno? Država je ne sme, išče se nov lastnik

Nekoč največje mariborsko industrijsko podjetje se je v težavah znašlo že pred dobrim desetletjem, ko je insolventnost razglasila njegova takrat največja lastnica, v zadnjih letih so se izjalovili vsi poskusi prodaje podjetja. Mariborska družba je v težavah zaradi vrste objektivnih okoliščin – posledic pandemije, težav v dobaviteljskih verigah, energetske krize in zmanjšanja avtomobilske proizvodnje v Evropi.

Gospodarski minister Matjaž Han pravi, da se na ministrstvu zavedajo, da je prav vsako podjetje pomembno za slovensko gospodarstvo, v primeru težav podjetij pa so posebej pozorni na položaj zaposlenih in njihovih družin. Dodaja, da je tako tudi v primeru MLM, zato so s podjetjem in sindikatom v rednem stiku, podjetje pa je danes obiskal s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidijo Jerkič. Z upravo in delavskimi predstavniki so se pogovarjali o možnih rešitvah. Nova državna pomoč očitno ne pride v poštev.

Že več milijonov pomoči

Han je spomnil, da je vlada podjetju že dvakrat dodelila državno pomoč: leta 2015 na podlagi takrat veljavnega zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 5,1 milijona evrov, nato pa v letih 2019 in 2020, ko je ob izbruhu pandemije podjetju odobrila moratorij na plačilo obveznosti.