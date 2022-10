Kdo si lahko obeta službo in koga čakajo težave?

Zavod za zaposlovanje je v tokratnem Poklicnem barometru vzel pod drobnogled 182 poklicev in ugotavljal, kje bodo v naslednjem letu zaposlovali in kje bo službe težko najti.

Kot ugotavljajo na Zavodu za zaposlovanje, se med ocenjevanimi poklici najbolj opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja posredovanja informacij v klicnih centrih, prodaje po telefonu ter s področja dostave. Za vse omenjene poklice so lanskoletne napovedi predvidevale primanjkljaj, medtem ko letošnje napovedi kažejo na to, da bodo poklici v presežku.

Prav tako napovedujejo presežek nabavnih referentov, posrednikov za zaposlovanje, telefonistov, uradnikov v statistiki, financah in zavarovalništvu, blagajnikov in prodajalcev vstopnic ter delavcev za ročno pakiranje in preprosta prekladalna dela (lani v kategoriji ravnovesje).

Zato pa še naprej predvidevajo veliko povpraševanje po osnovno- in srednješolskih učiteljih, svetovalnih delavcih in vzgojiteljih v vrtcih, primanjkuje tudi zdravstvenega kadra. Z iskanjem službe ne bi smeli imeti težav niti finančni analitiki, analitiki poslovnih procesov, sistemski analitiki, odvetniki, tožilci in pravobranilci, pri katerih so pretekle napovedi predvidevale ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem.

Nasprotno pa bodo po letošnji napovedi iz primanjkljaja v ravnovesje prešli strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje, prometni odpravniki in referenti za promet, obdelovalci lesa in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.