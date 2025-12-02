'Državno gospodarstvo v Sloveniji obvladuje skupina 20, 30 ljudi'

Ali gre pri predčasnem podaljšanju mandata predsedniku uprave SDH Žigi Debeljaku za zaščito interesov ozke mreže ljudi, ki upravlja z več kot 13 milijardami državne srebrnine? Hitra odločitev nadzornega sveta je dvignila veliko prahu, zdaj pa se odpirajo vprašanja, v čigavo korist bo šla takšna odločitev. Ekonomist in bivši minister za gospodarstvo Maks Tajnikar meni, da gre za osebne interese skupine ljudi, ki jim ni mar za državo in davkoplačevalski denar. Zadevo preiskuje tudi KPK, veliko prahu pa je imenovanje dvignilo tudi v opoziciji. "V ozadju je morda interes po privatizaciji kakšnega trgovca z električno energijo," meni Jernej Vrtovec iz NSi, medtem ko se v Gibanju Svoboda vabilu na soočenje niso odzvali.

Nadzorni svet SDH trenutno sestavljajo: predsednica Suzana Bolčič Agostini, specialistka revidiranja, ki trenutno deluje kot samostojna podjetnica na področju svetovanja, mentorstva, coachinga in upravljanja nepremičnin, namestnik predsednice in nekdanji prvi mož Gorenja Franjo Bobinac in član Miro Medvešek, ki je med drugim deloval kot direktor investicijskega bančništva in pooblaščenec uprave NLB. Te dni so v večini aktualnemu predsedniku uprave SDH Žigi Debeljaku soglasno podelili nov štiriletni mandat. Predsednica Bolčič Agostini je odločitev utemeljila: "Mag. Žiga Debeljak je v izbirnem postopku izkazal poglobljeno razumevanje strateških izzivov upravljanja državnega premoženja. Njegova vizija razvoja SDH je jasna in usmerjena v nadaljnjo krepitev učinkovitosti ter transparentnosti poslovanja. Verjamem, da bo s svojim znanjem, izkušnjami in profesionalnim pristopom tudi v naslednjem mandatu pomembno prispeval k uspešnemu poslovanju in razvoju SDH." Ekonomist Maks Tajnikar pa na predčasno podaljšanje mandata pravi: "Jaz mislim, da je takšno dejanje neodgovorno. To je tako pomemben položaj, da bi v resnici morali vsi kandidati za to mesto napisati svoj program. Ta program tudi predstaviti javnosti, ker konec koncev so to ljudje, ki upravljajo državna podjetja, ne v imenu teh podjetij, pač pa v imenu nas, davkoplačevalcev. Prav primer, recimo gospoda Debeljaka, pa kaže, da v resnici nismo niti sposobni kot davkoplačevalci, kot državljani, vplivati na to, kdo bo direktor kakšnega velikega holdinga."

'Zagovarjajo svoje interese in ne interese države in davkoplačevalcev'

SDH gospodari z več kot 13 milijardami državne srebrnine. Deleže ima v več državnih podjetjih, predvsem v strateških sektorjih. Tajnikarju, zdaj profesorju na Ekonomski fakulteti in nekoč gospodarskemu ministru, pa se zadnja leta zdi, "da je to ena skupina ljudi, ki ima medsebojne interese, ki se ne marajo najbolj med seboj, ampak kadar gre za interese, so pa zelo veliki prijatelji in mislim, da je tako predhodno imenovanje bolj posledica tega, da se skuša ta interes, te množice, te mreže, zaščititi." Več kot 20 let se na primer poznata Debeljak in Franjo Bobinac, ko je ta Debeljaka poklical in mu kot takratni predsednik uprave Gorenja ponudil mesto v upravi. Skupaj sta delovala vse do leta 2019, do prihoda novega kitajskega lastnika Hisense. Kot so takrat poročale Finance, je bilo Gorenje ob odhodu v zelo slabi finančni kondiciji. "Če bi bila samo ta veza, bi bilo enostavno, pa ni. To je ena skupina ljudi, tisti, ki smo blizu gospodarstvu. Konec koncev sem tudi sam bil en čas del tega gospodarstva in delujem kot profesor na ta način. Mi vemo, da je to ena skupina verjetno dvajsetih, trideset ljudi v Sloveniji, ki je mrežno povezana in ki zagovarja in deluje v prvi vrsti s svojimi interesi in ne interesi države in davkoplačevalcev. Če bi bilo tako, bi bila danes tudi jasna neka nova strategija," opozarja Tajnikar. Vsi trenutni člani nadzornega sveta so bili imenovani konec leta 2022, v času Golobove vlade. Istega leta je Debeljak postal še član nadzornega sveta GEN energije, 50-odstotne lastnice GEN-I, ki ga je do leta 2021 vodil današnji premier Robert Golob. Z Golobom sta očitno zelo povezana – Debeljak je bil letos gost na njegovi poroki, na strani Gibanja Svoboda pa je Debeljak sodeloval tudi v koalicijskih pogajanjih ob nastajanju vlade.

'Debeljak si je nadel zlato padalo'

Podaljšanje mandata je veliko prahu dvignilo tudi v opoziciji. Predsednik NSi Jernej Vrtovec je podaljšanje mandata označil za neokusno in sprevrženo. Zakaj? "Ker se to dogaja tri mesece pred volitvami. Kot kaže, je Debeljak ugotovil, da gre letalo, ki ga pilotira Robert Golob, proti strmoglavljenju in si je zato nadel zlato padalo." Napoveduje, da po volitvah ob oblikovani novi koaliciji za takšna padala ne bo prostora, podaljšanje imenovanja pa da bo sankcionirano.