Kdo so nagrajenci za izjemne gospodarske dosežke?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za 2022. Prejmejo jih direktorji družb ZZI Igor Zorko, Q Techna Andrej Lešnjak, GIC Gradnje Ivan Cajzek, KO-SI Primož Mlačnik in L-Tek Radko Luzar. Gospodarstvo je motor, ki bo Evropo in Slovenijo peljal naprej, je ob podelitvi nagrad poudaril predsednik vlade Robert Golob. Ob tem je napovedal, da bodo v prihodnjih tednih naredili pomembne premike v zakonodaji na področju pridobivanj dovoljenj za delo v Sloveniji.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v Cankarjevem domu nocoj že 55. zapored podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Osrednja tema letošnje prireditve je bila odličnost. Ravno odličnost je eden od razlogov, zakaj se lansko leto v Sloveniji nismo ustrašili težav v dobavnih verigah, oskrbi z energenti in visoki rasti cen. Odličnost pa se nikoli ne konča v lastni državi, temveč se meri na globalni ravni, je bil na slovesnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani jasen Robert Golob.

Eden ključnih problemov trenutno v gospodarstvu je pomanjkanje kadrov in po Golobovi oceni je prav bitka za kadre tista, ki bo odločala, katera država v Evropi bo na koncu globalno konkurenčna in katera bo začela zaostajati. Ob tem je napovedal, da bodo na vladi v prihodnjih tednih naredili pomembne premike v zakonodaji. "Naloga te vlade je, da bistveno olajša postopke za pridobitev dovoljenja za delo v Sloveniji. In predvsem za tiste, ki so že pri nas, da jim olajšamo odločitev, da pri nas tudi ostanejo," je napovedal Golob. Kot je še napovedal, se Slovenija zdaj podaja v največji investicijski cikel v svoji zgodovini. Gospodarstvo je tisto, ki lahko prinese blaginjo družbi in zato so te več stomilijonske investicije, o katerih bo več mogoče slišati v prihodnjih tednih, tisto, kar predsednika vlade navdaja z velikim optimizmom. Odličnost v poslovnem svetu ima danes predvsem drugačen pomen kot pred nekaj desetletji, je izpostavil predsednik GZS Tibor Šimonk. Takrat je veljalo, da je odlično podjetje tisto, ki je beležilo dobre poslovne rezultate. "Danes pa je odlično tisto podjetje, ki poleg poslovne uspešnosti skrbi za dobrobit svojih zaposlenih, okolje, v katerem deluje, je družbeno odgovorno, trajnostno naravnano in nenehno teži k napredku, inovacijam in razvoju," je dejal. Za odličnim podjetjem stoji odlični vodja, ta pa je po prepričanju Šimonke tisti, ki vodi z zgledom in se zaveda, da se lahko odlične poslovne rezultate doseže samo s pomočjo sodelavcev. Država je edina, ki po besedah Šimonke lahko in mora pomagati, da se ustvarijo pogoji, da bodo podjetja uspešna na svojem področju in globalno konkurenčna. Če bo slovensko gospodarstvo odlično, bo celotna slovenska družba ekonomsko in socialno bogatejša, je pojasnil. Nagrade, ki so najstarejšo tovrstno priznanje v Sloveniji, so po navedbah GZS namenjene gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo presežke - imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo 360 gospodarstvenikov in 30 gospodarstvenic.

Nagrade, ki jih GZS gospodarstvenikom podeljuje kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja, so prejeli na slovesnosti v Cankarjevem domu. Letošnji nagrajenci so direktorji družb ZZI Igor Zorko, Q Techna Andrej Lešnjak, GIC Gradnje Ivan Cajzek, KO-SI Primož Mlačnik in L-Tek Radko Luzar. Ključ za uspeh je bil po besedah Luzarja v tem, da so vsa ta leta dobiček vlagali nazaj v podjetje. Pri tem se je držal filozofije, da iz podjetja ne smeš jemati dobička, dokler to ni staro 18 let, podobno kot je treba vlagati v razvoj otroka. Mlačnik je pojasnil, da sta za uspešen razvoj podjetja poleg dobrega spanca potrebna pošten odnos do samega sebe, sodelavcev in družine ter nenehno vlaganje energije v podjetje. Da je treba vlagati v lasten razvoj, je ocenil tudi Lešnjak. Brez tega ni rasti in če ne rasteš, propadeš, je prepričan. Cajzek pa je izpostavil pomen dobrih odnosov v podjetju, če se želi, da je to uspešno. Kako zelo pomembna je ekipa, je poudaril tudi Zorko, ki uspešno poslovno pot pripisuje odlični ekipi, ki jo poleg njega sestavljajo še njegova brata in sestra. Igor Zorko se je v ljubljanskem družinskem podjetju ZZI zaposlil leta 1996 že v času študija in po upokojitvi očeta leta 2006 prevzel vodenje družbe. Od takrat jo vodi skupaj z bratoma in sestro. ZZI je IKT podjetje, ki po pojasnilih GZS temelji na odgovornem odnosu do zaposlenih, družbe in okolja. Med drugim je avtor slovenskega in črnogorskega carinskega sistema ter več drugih kritičnih informacijskih sistemov javne uprave. Od 2014 domačemu trgu in tujim uporabnikom nudi storitve medpodjetniškega ePoslovanja na bizBox platformi, ki jo uporablja okoli 17.000 podjetij in 34.000 uporabnikov. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po 23-odstotni stopnji, dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 30 odstotkov letno. Doktor strojništva Andrej Lešnjak je direktor družbe Q Techna iz Ljubljane od 2001. Q Techna je ena vodilnih slovenskih družb na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti, izobraževanja in certificiranja na elektroenergetskih, farmacevtskih, infrastrukturnih objektih ter na ostalih objektih, ki vključujejo zahtevne tehnologije. Lastno znanje, ki so ga pridobili v treh desetletjih obstoja, nadgrajujejo s povezovanji z drugimi centri znanj oz. z dobavitelji specialne preskusne opreme.

