Kdo vse je zapustil državna podjetja z zlatimi padali?

Če skoraj dva tedna po razrešitvi še vedno ni znano, zakaj je letela uprava Petrola, je jasno, da so Tomaž Berločnik, Rok Vodnik in Igor Stebernak s Petrola odleteli z zlatimi padali. Kot smo poročali, so se predsednik in dva člana uprave neuradno poslovili s šestimi plačami odpravnine, večjim delom letne nagrade in tromesečnim odpovednim rokom.

Skupaj gre za 19 plač na člana uprave, kar naj bi Petrol stalo slab milijon evrov. Visoka odpravnina upravi Petrola pa še zdaleč ni prvi primer drage menjave vodstva v slovenskih firmah v preteklem letu. Kdo vse je še odletel z zlatim padalom? V zadnjih letih je bilo kar nekaj menjav. Za davkoplačevalce pa so bile zaradi odpravnin boleče predvsem tiste v državnih podjetjih. In to kljub Lahovnikovemu zakonu, ki jasno določa, da so člani uprave po sporazumnem odhodu upravičeni do maksimalno šestih plač odpravnine. Oziroma, se morajo odpravnini odpovedati v kolikor ostajajo zaposleni v podjetju. Rudolf Skobe še naprej prejema plačo predsednika uprave. FOTO: Kanal A Na to določilo so se očitno popolnoma požvižgali v Telekomu. Rudolf Skobe, ki je bil s funkcije predsednika uprave razrešen v aprilu, na Telekomu ostaja do februarja prihodnje leto. Ob tem mu ostaja plača predsednika uprave, ob prenehanju pogodbe pa se mu obeta tudi odpravnina v višini šest mesečnih plač in izplačilo druge polovice nagrade za uspešno delo v letu 2018. Lidija Glavina bo za svoje slovo s čela SDH prejela 95 tisoč evrov. FOTO: POP TV Ironično je, da je tak sporazum s Skobetom, kot prva nadzornica Telekoma, podpisala Lidija Glavina. Ta je bila s čela SDH razrešena nekaj dni pred Skobetom. Njena odpravnina je najprej veljala za poslovno skrivnost, kasneje pa se je izkazalo, da Glavina ostaja zaposlena v državnem holdingu za dobo največ petnajstih mesecev in prejema plačo slabih 12 tisočakov. Po pritiskih javnosti se je zadovoljila z izplačilom plač do konca letošnjega leta. Torej skupaj, nekaj več kot 95 tisočakov denarja za slovo.