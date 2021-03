Kellnerja bo na čelu PPF nasledil Ladislav Bartoniček

Skupina PPF ima kot celota vzpostavljen podroben sistem za upravljanje svojih naložbenih projektov, so zapisali v sporočilu za javnost in zagotovili, da smrt njenega ustanovitelja ne bo vplivala na vsakodnevno delovanje omenjene skupine. "Skupina PPF bo še naprej nadaljevala s svojimi naložbenimi načrti in vizijami, ki jih je s svojo ekipo oblikoval Petr Kellner," so pojasnili in se zahvalili za vse izraze sožalja, dobre želje in spodbudne besede, ki so jih prejeli.

Skupina PPF sicer vlaga v več tržnih segmentov, vključno s finančnimi storitvami, telekomunikacijami, mediji, biotehnologijo, nepremičninami in strojništvom. Njena rast temelji na razvoju tradicionalnih in novih industrij, gradnji sodobne infrastrukture, digitalnem gospodarstvu in povezovanju čeških talentov in zmogljivosti z globalnimi priložnostmi. Domet skupine PPF sega od Evrope do Severne Amerike in Azije. Deluje v 25 državah in je na dan 30. junija 2020 zaposlovala 98.000 ljudi.

Spomnimo. Helikopterska nesreča, v kateri je umrlo pet ljudi, med njimi tudi Kellner, se je zgodila na aljaškem ledeniku. Skupina se je v soboto zvečer s helikopterjem Airbus AS350 B3 odpravila na smučarsko ekskurzijo, s katere se ni vrnila. Vzrok nesreče še preiskujejo.