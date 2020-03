Kemis: V prihodnje ne bomo mogli prevzemati nevarnih odpadkov

"Pri objektu A in B je gradbeni inšpektor pred kratkim zaključil ugotovitveni postopek ter izdal inšpekcijski odločbi,"so povedali na okoljskem ministrstvu. "Trenutno poteka faza vročanja inšpekcijskih odločb. Do njihovih vročitev več informacij o njihovi vsebini ne moremo podati,"so povedali.

V Kemisu so v okviru sanacije po požaru maja 2017 med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema, v okviru katere so med drugim celotno skladišče odpadkov pokrili z avtomatsko gasilno napravo na težko peno. Po požaru sanirani objekt obsega odprto nadstrešnico, kjer se hranijo odpadki, prizidek k njej ter kot del novega avtomatskega gasilnega sistema na novo zgrajeni podzemni betonski rezervoar za požarno vodo z nadzemnim kontejnerjem.

Gradbena inšpekcija je avgusta lani ugotovila, da bi za gradnjo rezervoarja Kemis potreboval gradbeno dovoljenje, ki pa ga ni pridobil. Zato je sklenila, da so vsi trije po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra črna gradnja, in Kemisu naložila odstranitev. Prav tako je moralo podjetje prenehati opravljati dejavnost v spornih objektih.

Po Kemisovi pritožbi je ministrstvo za okolje in prostor septembra odločbo inšpektorata odpravilo in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Oktobra je inšpektorat izdal novo delno odločbo, s katero je ponovno ugotovil, da je podzemni rezervoar črna gradnja, zato ga mora Kemis odstraniti do 15. aprila. Postopek v primeru drugih dveh objektov pa je tekel naprej in se očitno zaključil pred kratkim. Časnik Delo je ta teden poročal, da je tudi v tem primeru gradbena inšpekcija potrdila prvotno odločitev in za črno gradnjo razglasila tudi glavno stavbo Kemisa in nadstrešnico.

Točen datum odklopa vode v Kemisu še ni znan

V Kemisu so opozorili, da v prihodnje ne bodo mogli prevzemati nevarnih odpadkov. Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je namreč 28. februarja izdal odločbo, po kateri mora Komunala Vrhnika družbi Kemis prekiniti dovod vode, ker je rezervoar za požarno vodo črna gradnja. Komunala je odločbo prevzela 2. marca, izvršiti pa jo pa mora v 10 dneh.

Kot je povedal direktor Komunale Vrhnika Mirko Antolović, se bodo glede konkretnega datuma odklopa vode dogovorili s Kemisom. Družbi so namreč že poslali dopis, v katerem so jo pozvali, naj jim omogoči dostop do jaška, v katerem se nahajajo števci in ventil in je znotraj Kemisovega dvorišča. V Kemisu so zagotovili, da jim bodo dostop v zastavljenem roku omogočili, a točnega dne še niso dorekli.

Po odločbi inšpektorata bodo v Kemisu ostali brez vode v hidrantnem omrežju, zaradi česar ne bodo mogli zagotavljati požarne varnosti, to pa bi ogrozilo tudi trenutno 800 ton nevarnih odpadkov na lokaciji, so zapisali. Na odločbo inšpektorata se bodo pritožili, a pritožba ne zadrži izvršbe.

"Kemis trenutno skladišči približno 800 ton nevarnih odpadkov in zato je odločitev IRSOP popolnoma nepredvidljiva za okolje, saj bi Kemis ostal brez možnosti gašenja morebitnih zametkov požara," je družba opozorila v današnji izjavi za javnost. V družbi dodajajo, da v primeru prekinitve vode ne bodo mogli več prevzemati nevarnih odpadkov od poslovnih partnerjev, kar bo še dodatno povečalo kopičenje nevarnih odpadkov na izvozu in s tem povečanje požarnega in okoljskega tveganja.

Medtem so na Elektro Ljubljana, kot so povedali za STA, Kemisu že odklopili elektriko. Tudi do tega je prišlo v skladu z odločbo inšpekcije.

V Gospodarski zbornici zaskrbljeni: Alternative za Kemis ni na vidiku

Kemis je pomembno podjetje za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji, pa je poudaril direktor zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije Sebastijan Zupanc. Če bo moral Kemis zapreti vrata, se v zbornici bojijo ponovnega kopičenja nevarnih odpadkov pri komunalah. Alternative vsaj na kratek rok ni na vidiku.

Zaustavitev delovanja Kemisa bi povzročila nove težave pri prevzemanju nevarnih odpadkov – ne le s strani gospodarstva, ampak še pomembneje s strani gospodinjstev, je opozoril Zupanc.

"Komunalna podjetja od gospodinjstev prevzemajo nevarne odpadke in jih predajo naprej posrednikom, ki jih pripravijo na izvoz v tujino. Kemis je eno od dveh največjih podjetij, ki to v Sloveniji uspešno izvajata," je spomnil prvi mož komunalne zbornice.

Če bo Kemis ustavil dejavnost na Vrhniki, bodo količine nevarnih odpadkov pri komunalnih podjetij ponovno porasle. Zupanc je ob tem opozoril, da komunalna podjetja nimajo specialnih skladišč za nevarne odpadke, nimajo denimo avtomatskih sistemov za gašenje ali stalnega nadzora za primer požara."Situacija je zaskrbljujoča," je dejal.