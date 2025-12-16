Naslovnica
Gospodarstvo

Kempinski zapušča Slovenijo. Kaj bo s hotelom Palace?

Portorož, 16. 12. 2025 19.14

Avtor:
Jaka Vran
Hotel Palace

Prestižna hotelska veriga Kempinski, ki upravlja z enim najlepših hotelov pri nas, hotelom Palace v Portorožu, po 17 letih zapušča Slovenijo. Informacijo o tem naj bi lastniki hotela, srbska MK Group, zaposlenim sporočili v ponedeljek. Po odhodu Kempinskega naj bi hotel nekaj časa deloval samostojno, nato pa v sklopu druge mednarodne verige.

Leta 2008 so hotel Palace Portorož po skoraj 20 letih propadanja obnovili in ponovno odprli. Vse od tedaj je  z njim, kljub vmesni menjavi lastnikov, upravljal Kempinski, nemška veriga prestižih hotelov. Kot kaže pa se zgodba zaključuje. Kempinski bo upravljanje hotela zapustil takoj po novem letu, ob zimskem zaprtju.

"To je bila najbolj ugledna veriga, ki smo jo imeli, upam za Slovenijo, da prihajajo take verige, in upam tudi za Portorož," razmišlja Maja Uran Maravič s Fakultete za turistične študije Turistica.

Čeprav ima hotel več kot 100-letno zgodovino, se ga je v zadnjem času bolj kot njegovo ime, Palace, prijelo ime upravitelja, Kempinski. "Kempinski je v Portrož prinesel neko mednarodno prepoznavnost, je sinonim za prestiž, za kakovost, mi smo v vseh teh letih odlično sodelovali," pravi Uran Maravičeva.

Hotel Palace
Hotel Palace
FOTO: Bobo

O razlogih za prekinitev sodelovanja danes na naša vprašanja niso odgovorili ne v družbi Kempinski, ne lastniki hotela MK Group. Ti so sicer včeraj sporočili novico zaposlenim v hotelu. "Verjamem, da so lastniki zelo temeljito pretehtali vse prednosti in slabosti sodelovanja s Kempinskim in so se očitno odločili, da je čas za zamenjavo upravljanja," meni sogovornica.

Po nekaterih informacijah naj bi hotel leto dni obratoval samostojno, v sezono 2027 pa vstopili pod drugo hotelsko verigo – Minor Hotels, ki deluje predvsem na azijskih in bližnjevzhodnih trgih, začeli pa so tudi s širjenjem v Evropo.

"To bo za nas velika sprememba, ampak še vedno ostaja eden najboljših hotelov v Sloveniji s petimi zvezdicami, hotel se ne bo nikamor odselil," se zaveda Uran Maravičeva. Lea Šuligoj s Turističnega združenja Portorož pa dodaja: "Upamo, če res prihaja nov upravljalec, da bo upravičil naša pričakovanja in pa seveda lepo skrbel za ta naš prečudovit hotel, torej skrbel za ugled hotela Palace in njegovo izjemno arhitekturno dediščino."

Kempinski Palace Portorož je zadnja leta slovel kot najboljši hotel v Sloveniji, edini s kategorizacijo pet zvezdic superior.

Hrana vse dražja, Slovenija v vrhu Evropske unije po rasti cen

boslo
16. 12. 2025 19.50
Kordiš pravi, da je potrebno razlastninit, počasi bo vse, kar je pametnega, bežalo
Odgovori
+0
1 1
Dobruška vas -Đžema
16. 12. 2025 19.51
Točno tako mi socialisti.
Odgovori
0 0
medŠihtom
16. 12. 2025 19.50
a so koncno ugotocili da se morje zacne v savurdiji. kar je v zalivu je pa mlakuža.
Odgovori
0 0
razerznak
16. 12. 2025 19.49
parkrat biu , kr orng fajn vrhunski hotelček, skoda da odhaja kempinski
Odgovori
0 0
Vakalunga
16. 12. 2025 19.46
Pa Mahle..Hissense..ni da ni zaradi GOLOBA vse beži..
Odgovori
-2
2 4
NotMe
16. 12. 2025 19.43
Super se je tole začelo, za koliko so ga že prodali? Za dobro polovičko investicije, ne? Zdaj pa izmolst in potopit, Kempinski je imel standarde, ki pa stanejo
Odgovori
+1
2 1
Slovener
16. 12. 2025 19.42
Kaj pa je vzrok da Kempinski zapušča Slovenijo ?
Odgovori
+0
1 1
razerznak
16. 12. 2025 19.48
pernati prevec posral
Odgovori
+0
2 2
Vakalunga
16. 12. 2025 19.48
Sej veš, kaj prašaš. Mesec, Golob...Klakočarka..Musarca..Kordiš..in samo upravljanje z temelji Marxizma..davek, na davek..nov davek..
Odgovori
+2
3 1
