Kempinski zapušča Slovenijo. Kaj bo s hotelom Palace?

Leta 2008 so hotel Palace Portorož po skoraj 20 letih propadanja obnovili in ponovno odprli. Vse od tedaj je z njim, kljub vmesni menjavi lastnikov, upravljal Kempinski, nemška veriga prestižih hotelov. Kot kaže pa se zgodba zaključuje. Kempinski bo upravljanje hotela zapustil takoj po novem letu, ob zimskem zaprtju.
"To je bila najbolj ugledna veriga, ki smo jo imeli, upam za Slovenijo, da prihajajo take verige, in upam tudi za Portorož," razmišlja Maja Uran Maravič s Fakultete za turistične študije Turistica.
Čeprav ima hotel več kot 100-letno zgodovino, se ga je v zadnjem času bolj kot njegovo ime, Palace, prijelo ime upravitelja, Kempinski. "Kempinski je v Portrož prinesel neko mednarodno prepoznavnost, je sinonim za prestiž, za kakovost, mi smo v vseh teh letih odlično sodelovali," pravi Uran Maravičeva.
O razlogih za prekinitev sodelovanja danes na naša vprašanja niso odgovorili ne v družbi Kempinski, ne lastniki hotela MK Group. Ti so sicer včeraj sporočili novico zaposlenim v hotelu. "Verjamem, da so lastniki zelo temeljito pretehtali vse prednosti in slabosti sodelovanja s Kempinskim in so se očitno odločili, da je čas za zamenjavo upravljanja," meni sogovornica.
Po nekaterih informacijah naj bi hotel leto dni obratoval samostojno, v sezono 2027 pa vstopili pod drugo hotelsko verigo – Minor Hotels, ki deluje predvsem na azijskih in bližnjevzhodnih trgih, začeli pa so tudi s širjenjem v Evropo.
"To bo za nas velika sprememba, ampak še vedno ostaja eden najboljših hotelov v Sloveniji s petimi zvezdicami, hotel se ne bo nikamor odselil," se zaveda Uran Maravičeva. Lea Šuligoj s Turističnega združenja Portorož pa dodaja: "Upamo, če res prihaja nov upravljalec, da bo upravičil naša pričakovanja in pa seveda lepo skrbel za ta naš prečudovit hotel, torej skrbel za ugled hotela Palace in njegovo izjemno arhitekturno dediščino."
Kempinski Palace Portorož je zadnja leta slovel kot najboljši hotel v Sloveniji, edini s kategorizacijo pet zvezdic superior.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.