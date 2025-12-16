Kempinski zapušča Slovenijo. Kaj bo s hotelom Palace?

Leta 2008 so hotel Palace Portorož po skoraj 20 letih propadanja obnovili in ponovno odprli. Vse od tedaj je z njim, kljub vmesni menjavi lastnikov, upravljal Kempinski, nemška veriga prestižih hotelov. Kot kaže pa se zgodba zaključuje. Kempinski bo upravljanje hotela zapustil takoj po novem letu, ob zimskem zaprtju.

"To je bila najbolj ugledna veriga, ki smo jo imeli, upam za Slovenijo, da prihajajo take verige, in upam tudi za Portorož," razmišlja Maja Uran Maravič s Fakultete za turistične študije Turistica.

Čeprav ima hotel več kot 100-letno zgodovino, se ga je v zadnjem času bolj kot njegovo ime, Palace, prijelo ime upravitelja, Kempinski. "Kempinski je v Portrož prinesel neko mednarodno prepoznavnost, je sinonim za prestiž, za kakovost, mi smo v vseh teh letih odlično sodelovali," pravi Uran Maravičeva.