'Ker ne moremo predvideti vsega, moramo biti pripravljeni na vse'

Delo od doma, uporaba javnega prevoza in koles ter zmerno hlajenje in ogrevanje prostorov ... Ukrepi, ki jih državam članicam Evropske unije za ublažitev ene najhujših energetskih kriz zadnjih 50 let predlaga Evropska komisija. Z njimi želijo ponuditi načine, kako lahko države članice dodatno varčujejo z energenti in razpoložljive količine uporabljajo bolj smotrno. Ob tem pa bo komisija vzpostavila tudi mehanizem za spremljanje zalog goriva, najprej predvsem letalskega. In kako bi se morali varčevanja z energijo poleg priporočil lotiti v Sloveniji, ki je zelo odvisna od uvoza tako nafte kot plina?