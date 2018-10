Ker vlada ni izpolnila zavez, NLB zapira 15 poslovalnic

Kot so danes sporočili iz NLB, bo banka z decembrom zaprla poslovalnice Videm-Dobrepolje, Borovnica, Rakek, Ormož, Dobova, Sežana, Žužemberk, Gornji Petrovci, Križevci pri Ljutomeru, Gorenje, Črna na Koroškem, Jarše, Moravče in Ig ter naknadno, najpozneje do konca junija prihodnje leto, poslovalnico Dalmatinova v Ljubljani.

Stranke tistih poslovalnic, ki bodo prenehale s poslovanjem, bomo obvestili o prenosu poslovanja v poslovalnico naslednico. Če bo stranka želela, bo lahko poslovanje prenesla tudi na katerokoli drugo poslovalnico NLB, so navedli v banki.

NLB je kriterije, katere poslovalnice zapreti, postavila po pregledu doseganja rezultatov poslovalnic in doseganja kriterijev, kot so donosnost, obseg poslovanja in možnost prenosa poslovanja v bližnjo enoto, so pojasnili.

Poslovanje največje banke v državi že približno pet let obremenjujejo omejevalni ukrepi, ki se jih mora držati, da na trgu ne bi imela prevelike konkurenčne prednosti, ker je leta 2013 prejela državno pomoč. Slovenija je takrat Evropski komisiji obljubila, da bo vsaj del banke prodala do konca lanskega leta. Ker se to ni zgodilo, za banko veljajo še t.i. izravnalni ukrepi.

Ko je tako Evropska komisija avgusta potrdila predlog spremembe zavez glede prodaje NLB, je določila nov rok za privatizacijo banke in prilagodila izravnalne ukrepe. V njih je med drugim odredila, da mora banka v Sloveniji zapreti 15 poslovalnic.

NLB ima po podatkih za konec lanskega leta 108 poslovalnic in 557 bankomatov. Največjo racionalizacijo poslovalnic je banka naredila pred leti, leta 2014 je denimo zaprla 22 poslovalnic. Lani jih je zaprla pet.