Kilovati za konkurenčnost – energija kot gonilo slovenskega gospodarstva

Na tretjem panelu poslovno-medijske konference Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj, ki bo 11. decembra v ljubljanskem Grand Plaza Hotelu , bodo o tem razpravljali predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač, predsednik uprave ENNA Boštjan Napast ter mag. Evald Kranjčevič, izvršni direktor za proizvodnjo energije, energetske rešitve in mobilnost v družbi Petrol. Pogovor z naslovom Kilovati za konkurenčnost: energija kot gorivo gospodarstva bo vodil voditelj oddaje Svet na Kanalu A Adi Omerović .

Slovenska podjetja se v zadnjih letih soočajo z visokimi cenami energentov, zahtevami po razogljičenju, preoblikovanjem evropskega trga električne energije ter potrebo po večjih vlaganjih v energetsko učinkovitost. Hkrati se od njih pričakuje, da bodo konkurenčna, inovativna in mednarodno usmerjena. Energetski izzivi tako postajajo neločljivo povezani s strateškimi usmeritvami gospodarstva in finančnih trgov.

"Energija je gorivo gospodarstva. Vpliva na cene, na investicije, na konkurenčnost. Brez stabilnega energetskega sistema ni razvoja in brez razvoja ni prihodnosti. Kako torej zagotoviti energijo, ki bo hkrati dostopna, trajnostna in konkurenčna? O tem bomo govorili na konferenci v okviru projekta Platforma z naslovom Od besed k dejanjem – energetski prehod zdaj. Pogovorimo se odkrito o tem, kako lahko energetski prehod postane priložnost, ne tveganje," poudarja moderator Adi Omerović.

Panel bo odprl vprašanja, kako okrepiti odpornost gospodarstva, kako spodbuditi investicije v trajnostne vire, kako podpreti energetska podjetja pri modernizaciji sistemov in kako zagotoviti predvidljivo regulativno okolje, ki bo slovenskim podjetjem omogočalo dolgoročno načrtovanje. Razprava bo osvetlila, kako lahko energija postane konkurenčna prednost, ne strošek, ter kako s premišljenimi odločitvami ustvariti pogoje za nov razvojni cikel.