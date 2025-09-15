Kitajska in ZDA v nova pogajanja: Bo Kitajska prodala TikTok?

Državi sta nato maja dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk, na 30 in 15 odstotkov, za obdobje 90 dni. Ta rok bi se iztekel 12. avgusta, a je bil podaljšan še za 90 dni.

Osrednja tema so carine. Ameriški predsednik Donald Trump je aprila v okviru svoje ostre protekcionistične politike carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je na to odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov.

Nov krog pogajanj sta v nedeljo na španskem zunanjem ministrstvu odprla ameriški finančni minister ZDA Scott Bessent in podpredsednik kitajske vlade He Lifeng. Pogovori naj bi potekali do srede.

Na mizi je sicer tudi Trumpova zahteva po prodaji priljubljene aplikacije za deljenje videoposnetkov TikTok - če te ne bo, ZDA grozijo s prepovedjo uporabe tega družbenega omrežja v ZDA.

Je pa, kot poroča CNN, Trump na svojem družbenem mediju že sporočil, da je srečanje med ameriškimi in kitajskimi uradniki potekalo dobro in da je bil dosežen dogovor glede 'določenega' podjetja, ki si ga mladi v naši državi zelo želijo rešiti. Njegov komentar je nakazoval, da gre za podjetje TikTok. Trump ni navedel nobenih podrobnosti o dogovoru, le povedal je, da bodo mlajši Američani 'zelo zadovoljni!'. Dejal je tudi, da se bo v petek pogovarjal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom.

Bessent je danes ob prihodu na pogajanja povedal, da je dogovor v zvezi s tem zelo blizu. "Če ne dosežemo dogovora glede TikToka, to ne bo vplivalo na splošne odnose med državama. Ti so na najvišji ravni in še vedno zelo dobri," je dodal.

Ameriški zvezni zakon, ki zahteva prodajo ali prepoved TikToka zaradi nacionalne varnosti, naj bi začel veljati že dan pred Trumpovo januarsko inavguracijo, a je Trump prepoved začasno ustavil, rok za iskanje kupca pa nato junija prestavil še za 90 dni - izteče se to sredo.

Trump je bil sicer sprva velik zagovornik prodaje ali prepovedi platforme, ki se po svetu ponaša s skoraj dvema milijardama uporabnikov, a je to stališče na podlagi ocene, da mu je pomagala pridobiti podporo mladih volivcev na lanskih volitvah, močno omilil.

Napetosti med državama kljub pogajanjem ostajajo velike. Kitajska je tako konec minulega tedna začela preiskavo ameriških čipov. Če bodo pogovori prinesli napredek, pa bi lahko tlakovali pot morebitnemu srečanju Trumpa s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom.