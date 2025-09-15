Svetli način
Gospodarstvo

Kitajska in ZDA v nova pogajanja: Bo Kitajska prodala TikTok?

Peking , 15. 09. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 42 minutami

A.K. , STA
Kitajska in ZDA so v nedeljo v Madridu zagnale nov krog trgovinskih pogajanj. Na mizi so carine in zahteva ZDA, da kitajsko podjetje ByteDance proda družbeno omrežje TikTok, tako da to ne bo več v kitajskih rokah. Trump je že sporočil, da je srečanje med ameriškimi in kitajskimi uradniki potekalo dobro in da je bil dosežen dogovor glede 'določenega' podjetja. Ameriški mediji pišejo, da je videti, da je govoril o TikToku.

Nov krog pogajanj sta v nedeljo na španskem zunanjem ministrstvu odprla ameriški finančni minister ZDA Scott Bessent in podpredsednik kitajske vlade He Lifeng. Pogovori naj bi potekali do srede. 

Osrednja tema so carine. Ameriški predsednik Donald Trump je aprila v okviru svoje ostre protekcionistične politike carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je na to odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov.

Državi sta nato maja dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk, na 30 in 15 odstotkov, za obdobje 90 dni. Ta rok bi se iztekel 12. avgusta, a je bil podaljšan še za 90 dni.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko
Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko FOTO: Shutterstock

Trump: srečanje potekalo dobro, dosežen dogovor glede 'določenega podjetja'

Na mizi je sicer tudi Trumpova zahteva po prodaji priljubljene aplikacije za deljenje videoposnetkov TikTok - če te ne bo, ZDA grozijo s prepovedjo uporabe tega družbenega omrežja v ZDA.

Je pa, kot poroča CNN, Trump na svojem družbenem mediju že sporočil, da je srečanje med ameriškimi in kitajskimi uradniki potekalo dobro in da je bil dosežen dogovor glede 'določenega' podjetja, ki si ga mladi v naši državi zelo želijo rešiti. Njegov komentar je nakazoval, da gre za podjetje TikTok. Trump ni navedel nobenih podrobnosti o dogovoru, le povedal je, da bodo mlajši Američani 'zelo zadovoljni!'. Dejal je tudi, da se bo v petek pogovarjal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom.

Bessent je danes ob prihodu na pogajanja povedal, da je dogovor v zvezi s tem zelo blizu. "Če ne dosežemo dogovora glede TikToka, to ne bo vplivalo na splošne odnose med državama. Ti so na najvišji ravni in še vedno zelo dobri," je dodal.

Ameriški zvezni zakon, ki zahteva prodajo ali prepoved TikToka zaradi nacionalne varnosti, naj bi začel veljati že dan pred Trumpovo januarsko inavguracijo, a je Trump prepoved začasno ustavil, rok za iskanje kupca pa nato junija prestavil še za 90 dni - izteče se to sredo.

Trump je bil sicer sprva velik zagovornik prodaje ali prepovedi platforme, ki se po svetu ponaša s skoraj dvema milijardama uporabnikov, a je to stališče na podlagi ocene, da mu je pomagala pridobiti podporo mladih volivcev na lanskih volitvah, močno omilil.

Napetosti med državama kljub pogajanjem ostajajo velike. Kitajska je tako konec minulega tedna začela preiskavo ameriških čipov. Če bodo pogovori prinesli napredek, pa bi lahko tlakovali pot morebitnemu srečanju Trumpa s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom.

kitajska zda trgovinska vojna
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
15. 09. 2025 15.27
Oh,da bi imeli Trumpa namest Goloba.Ta bo vse zagonu v vražjo mater.
ODGOVORI
0 0
Watchy
15. 09. 2025 15.16
+4
Upam da ne prodajo tik toka. Tudi kitajsko AI chat je najbolj racionalen. Na tik toku lahko še edino vidimo nekaj resnice.
ODGOVORI
5 1
Watchy
15. 09. 2025 15.17
+2
In na rumblu..ostalo je pa koker caucesko ko so imel dva kanala na enmu sam o njemu na drugem pa komunizem. Pa se disljakt več ne moreš sam vsečkati.
ODGOVORI
3 1
Glavni_Baja
15. 09. 2025 15.29
ti si redno uporabnik 😁
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
15. 09. 2025 15.11
+1
naslednji je pa telegram in adijo avtomatizacija
ODGOVORI
2 1
Mr Nobady
15. 09. 2025 15.06
+4
Družbena omrežja so rak, saj kdo pa je normalen če gleda par sekund dolge videoposnetke? In to po ure in ure. Pogledaš 100 različnih random posnetkov v eni uri vsaki dan... Na koncu pa še tak nič ne spomniš kaj si gledal.
ODGOVORI
4 0
NeMoresVerjet
15. 09. 2025 14.53
+8
Naj Kitajci zaprejo tiktok pa bo trump videl masovne popadke levih in desnih, ki ne bodo mogli sluziti denarja z neumnostmi.
ODGOVORI
8 0
ArkaMast
15. 09. 2025 14.52
+2
a se bo Melanija kaj vmešala v diplomacijo?
ODGOVORI
4 2
PoldeVeliki
15. 09. 2025 14.58
-1
Ja preko Tine Gaber.
ODGOVORI
2 3
Rookoko
15. 09. 2025 14.48
+3
Ocitno se mora tiktok prodati davidovi zvezdi. Ve se kdo mora imeti ves nadzor nad mediji in duzbenimi omrezji.
ODGOVORI
4 1
Žrtev
15. 09. 2025 14.40
+7
Se kregajo kdo vas bo pral.
ODGOVORI
7 0
Žrtev
15. 09. 2025 14.40
+1
S
ODGOVORI
1 0
