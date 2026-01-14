Naslovnica
Gospodarstvo

Kitajska kljub Trumpovim carinam z rekordnim presežkom v zunanji trgovini

Peking, 14. 01. 2026 10.34 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
STA
Kitajska izvoz

Kitajska je v letu 2025 kljub carinskemu sporu z ZDA in napetostim v svetovni trgovini dosegla nov rekorden zunanjetrgovinski presežek. Po podatkih kitajske carinske uprave je znašal skoraj 1200 milijard ameriških dolarjev (1030 milijard evrov), potem ko se je leta 2024 tesno približal 1000 milijardam dolarjev (858 milijardam evrov).

Kitajska je lani izvozila za približno 3800 milijard dolarjev (3262 milijard evrov) blaga, kar je 5,5 odstotka več kot leto prej. Uvoz je ostal nespremenjen pri približno 2600 milijardah dolarjev (2232 milijardah evrov), kažejo danes objavljeni uradni podatki.

V teh številkah se odraža tudi neravnovesje v kitajskem gospodarstvu, ki veliko proizvaja in izvaža na svetovni trg, vendar zaradi šibkega domačega povpraševanja malo uvaža iz tujine.

Leto 2025 je zaznamoval trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Kitajski izvoz v ZDA je strmoglavil za 20 odstotkov. Uvoz se je zmanjšal za 14,6 odstotka.

Kljub začasnemu znižanju so ameriške carine za kitajsko blago ostale visoke. Poleg tega se je Kitajska v številnih panogah soočala s presežki blaga, ki ga domači trg ni mogel absorbirati. Posledično so podjetja iskala prodajne trge v tujini. Veliko kitajskega blaga je odteklo drugam po svetu.

Še posebej se je lani povečal izvoz kitajskega blaga v Afriko (+25,8 odstotka) ter v države jugovzhodne Azije (+13,4 odstotka).

Povečal se je tudi obseg blagovne menjave z EU. Izvoz kitajskega blaga v EU je bil za 8,4 odstotka večji kot leta 2024, uvoz blaga iz EU pa se je zmanjšal za 0,4 odstotka.

kitajska gospodarstvo izvoz uvoz

Zlato in srebro dosegata nove rekordne vrednosti

Boscarol: BMW je sam prišel k nam, produkt smo razvijali v tajnosti

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
14. 01. 2026 12.27
Za vse komunistične vernike: Kitajska ima komunistično samo oblast - diktaturo. Trg je pa ekstremno kapitalističen. Raja dela za "pest riža", izbranci pa bogatijo na njih. Zdravstva imajo še slabše kot mi, za piko na i pa še plačljivo. Jim pa moram dati en plus, preganjajo muslimane.
Odgovori
+2
2 0
Big M
14. 01. 2026 12.29
Gledaš kaj "China uncensored" na jutube? Al pa Laowhy
Odgovori
0 0
Big M
14. 01. 2026 12.26
"SerpentZA" je njegovo ime, 14 let je živel na Kitajskem še zdaj ma kontakte z ljudmi tam, gladko ve Kitajščino. Na jutubi ga najdete, ma kar nekaj videov. Super za pogledat! Včasih snemata z kolegom skup. Večina je itak pogovor o Kitajski. Zanimivo! Spremljam že več let!
Odgovori
+1
1 0
Vrhovni poveljnik
14. 01. 2026 12.25
Janša je že čestital Trumpu.
Odgovori
-1
1 2
Spamerske tendence
14. 01. 2026 12.21
Sila vs. pamet
Odgovori
-1
1 2
alicante1234
14. 01. 2026 11.37
Kitajci osvajajo svet s trgovino, Američani z orožjem, EU pa se izključuje iz vseh tržišč.
Odgovori
+5
7 2
Nidani
14. 01. 2026 11.19
Haha...komunisti učijo kapitaliste o ekonomiji...pa saj to je od nekdaj jasno, le desnuhi tega nočejo sprejeti! Je potreben še kakšen dokaz?
Odgovori
-3
3 6
Big M
14. 01. 2026 12.20
Bajedaje, sej pravim komunisti nimajo podna
Odgovori
+0
2 2
Morgoth
14. 01. 2026 12.22
Kitajska ima komunistično samo oblast - diktaturo. Trg je pa ekstremno kapitalističen. Raja dela za "pest riža", izbranci pa bogatijo na njih.
Odgovori
+2
3 1
kovanec
14. 01. 2026 10.48
Kot Kitajci dokazujejo iz dneva v dan je bodočnost komunizem.
Odgovori
-2
3 5
Big M
14. 01. 2026 12.21
Idi tja, bodi par let tam, pol pride nazaj in povej kak je blo. Pol se bomo pogovarjali.
Odgovori
+2
4 2
Koronavirusovec
14. 01. 2026 10.48
na nova24, lahko slišiš tomašića in svoje somišljenike da so javno povedali da je kitajska tik pred ekonomskim propadom. Sramota za medij da take kvasi, sami se pa imajo za prve v službi resnice
Odgovori
+1
5 4
kovanec
14. 01. 2026 10.55
Hahahahahahahaha, nora 24
Odgovori
-2
2 4
SDS_je_poden
14. 01. 2026 10.39
Očitno Trumpove carine ne delujejo :)
Odgovori
+1
4 3
kovanec
14. 01. 2026 10.48
Tudi njegova demokracija ne deluje.
Odgovori
+2
5 3
