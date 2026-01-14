Kitajska kljub Trumpovim carinam z rekordnim presežkom v zunanji trgovini

Kitajska je lani izvozila za približno 3800 milijard dolarjev (3262 milijard evrov) blaga, kar je 5,5 odstotka več kot leto prej. Uvoz je ostal nespremenjen pri približno 2600 milijardah dolarjev (2232 milijardah evrov), kažejo danes objavljeni uradni podatki.

V teh številkah se odraža tudi neravnovesje v kitajskem gospodarstvu, ki veliko proizvaja in izvaža na svetovni trg, vendar zaradi šibkega domačega povpraševanja malo uvaža iz tujine.

Leto 2025 je zaznamoval trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Kitajski izvoz v ZDA je strmoglavil za 20 odstotkov. Uvoz se je zmanjšal za 14,6 odstotka.

Kljub začasnemu znižanju so ameriške carine za kitajsko blago ostale visoke. Poleg tega se je Kitajska v številnih panogah soočala s presežki blaga, ki ga domači trg ni mogel absorbirati. Posledično so podjetja iskala prodajne trge v tujini. Veliko kitajskega blaga je odteklo drugam po svetu.

Še posebej se je lani povečal izvoz kitajskega blaga v Afriko (+25,8 odstotka) ter v države jugovzhodne Azije (+13,4 odstotka).

Povečal se je tudi obseg blagovne menjave z EU. Izvoz kitajskega blaga v EU je bil za 8,4 odstotka večji kot leta 2024, uvoz blaga iz EU pa se je zmanjšal za 0,4 odstotka.