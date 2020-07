Kitajska naj bi po 'koronaceni' kupila za dve leti nafte

Ko so začele cene nafte februarja padati, je Kitajska šla na nakupovalni pohod. Marca je uvažala že deset odstotkov več nafte kot v istem obdobju leto prej - in to kljub temu, da je zaradi izbruha novega koronavirusa gospodarstvo skoraj stalo, in tako obsežni nakupi zagotovo niso bili nujni zaradi potreb gospodarstva.

Trend se sicer nadaljuje. Junija je država na dan uvozila skoraj 13 milijonov 159-litrskih sodčkov nafte. Ali milijon in pol več kot lani, piše nemški Focus.

Ker je zaprtje države mimo, bi bilo po eni strani to številko mogoče pojasniti s poskusom, da država agresivno požene gospodarstvo, a analitiki pravijo, da ne gre za to. Uvožena nafta namreč ne gre podjetjem, ampak v skladišča. In analitik Michel Tranje za nemški Handelsblatt dejal, da "bo Kitajska kmalu nakopičila dovolj nafte, da pokrije potrebe po njej za obdobje dveh let".

Strategija kupovanja je bila seveda odlična, saj je bila nafta v času najhujše koronakrize izjemno poceni in analitiki menijo, da bo to še ena spretna oblika pomoči domačemu gospodarstvu, ki bo zdaj imelo dostop do cenejše nafte, s tem pa prednost pred konkurenco.

Manj navdušene so članice Opeca, ki naj bi se počutile izkoriščene, potem ko so bile na vrhuncu pandemije zaradi presežka nafte na tržišču prisiljene močno znižati ceno. Poleg tega jih ni malo, ki za koronavirusno nesrečo krivijo prav Kitajsko, zato je negodovanja nad kitajskim izkoriščanjem situacije še več.