Kitajska novembra z najvišjo inflacijo v osmih letih

Cene hrane so na Kitajskem minuli mesec v letni primerjavi poskočile za 19,1 odstotka, pri čemer se je svinjina podražila za 110,2 odstotka, je danes sporočil kitajski statistični urad.

Cene svinjine so poskočile zaradi afriške prašičje kuge, ki je na Kitajskem izbruhnila avgusta lani in je močno okrnila dobavo svinjine v državi. Zaradi bolezni so morali v drugem največjem gospodarstvu na svetu zaklati okoli 40 odstotkov populacije prašičev.