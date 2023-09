Kitajska prepoved iPhonov udarec za Apple: podjetje izgubilo 186 milijard

Časnik Wall Street Journal je v sredo poročal, da je Peking uradnikom osrednjih vladnih agencij naročil, naj iPhonov ne prinašajo več v pisarne oz. naj jih ne uporabljajo za delo. Naslednji dan je nato Bloomberg poročal, da naj bi prepoved veljala tudi za delavce v državnih podjetjih in agencijah, ki jih podpira vlada.

Kitajska oblast zadeve še ni komentirala, so se pa govorice pojavile tik pred predstavitvijo novega iPhona 15, ki se bo odvila 12. septembra. Vrednost ameriškega tehnološkega giganta Apple je tako v zadnjih dveh dneh padla za več kot 6 odstotkov oz. za 186 milijard evrov, poroča BBC. Padle so tudi delnice nekaterih Applovih dobaviteljev. Delnice Qualcomma, največjega svetovnega dobavitelja čipov za pametne telefone, so v četrtek padle za več kot 7 odstotkov.

Kitajska je tretji največji Applov trg, lani so tam ustvarili 18 odstotkov svojega celotnega prihodka. Do poročil prihaja v času, ko so napetosti med Washingtonom in Pekingom še vedno velike. Letos je ZDA s svojima zaveznicama Japonsko in Nizozemsko Kitajski omejila dostop do nekaterih tehnologij na področju čipov.