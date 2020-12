Kitajsko gospodarstvo bo do leta 2028 prehitelo ameriško

Britanski center za gospodarske in poslovne raziskave (CEBR) navaja, da je slab odziv zahodnih držav na epidemijo, ki je tam ušla nadzoru, omogočil Kitajski, da si pridobi še dodaten zalet v tekmi za gospodarsko prevlado.

Kot poroča Newsweek, je k temu pripomogel odziv azijske velesile na širitev virusa. Na Kitajskem so namreč ponekod sprejeli drakonske ukrepe, predvsem v Vuhanu, kjer so praktično povsem zatrli širjenje virusa. Na Kitajskem prav tako že več mesecev izvajajo cepljenje najbolj ogroženih skupin s cepivom podjetja Sinopharm. Na Kitajskem so doslej zabeležili "zgolj" 95.460 primerov okužbe in 4770 smrti, kar neprimerljivo manj od zahodnih držav. Življenje na Kitajskem se je v veliki meri vrnilo v normalne tirnice.