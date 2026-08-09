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Kimi K3, DeepSeek: lov na ljudi in kitajske rešitve, ki 'strašijo' Zahod

Washington, 09. 08. 2026 07.06 pred enim dnevom 5 min branja 20

Avtor:
N.Š.
DeepSeek

Še pred nekaj leti je ameriška strategija delovala preprosto. S sankcijami, izvoznimi omejitvami in prepovedjo prodaje najsodobnejših čipov je Washington želel upočasniti kitajski tehnološki razvoj in ohraniti prednost Silicijeve doline. Danes pa vse več znakov kaže, da Kitajska kljub omejitvam hitro zmanjšuje zaostanek – na nekaterih področjih pa celo prevzema vodilno vlogo.

Od umetne inteligence in humanoidnih robotov do proizvodnje čipov se v ZDA krepi zaskrbljenost, da dosedanja strategija ni dosegla želenega učinka. Namesto da bi Kitajsko ustavila, jo je spodbudila k hitrejšemu razvoju lastnih tehnologij.

Šok z DeepSeekom ni bil osamljen primer

Prvi večji pretres je ameriška tehnološka industrija doživela z modelom DeepSeek, ki je pokazal, da lahko kitajska podjetja razvijejo zmogljive modele umetne inteligence tudi z manj zmogljivo strojno opremo. Še pomembneje pa je bilo, da je bil model objavljen kot odprtokodna rešitev, zato so ga lahko podjetja hitro prilagodila svojim potrebam.

Sredi letošnjega julija je sledil nov udarec. Kitajsko zagonsko podjetje Moonshot je predstavilo model Kimi K3, za katerega trdijo, da se lahko kosa z najboljšimi modeli OpenAI in Anthropica. Tudi ta je bil objavljen kot odprtokodni model, kar pomeni, da ga lahko razvijalci prosto uporabljajo in nadgrajujejo.

Za ameriška podjetja, ki ogromne vložke v razvoj umetne inteligence nameravajo povrniti s prodajo zaprtih modelov, je to resen izziv.

Boj med ZDA in Kitajsko na področju razvoja naprednih čipov se nadaljuje
Boj med ZDA in Kitajsko na področju razvoja naprednih čipov se nadaljuje
FOTO: Shutterstock

ZDA razdeljene: prepoved ali sodelovanje?

Prav zaradi kitajskih odprtokodnih modelov se je v ZDA odprla razprava, ki deli tehnološko industrijo in politiko.

En del podjetij, predvsem OpenAI in Anthropic, opozarja na varnostna tveganja ter zagovarja omejitve ali celo prepoved uporabe kitajskih modelov umetne inteligence.

Na drugi strani pa stojijo Nvidia, Microsoft, Meta, Palantir ter številna zagonska podjetja. Njihovo stališče je drugačno, pravijo, da odprtokodni modeli pomenijo poslovno priložnost in pospešujejo razvoj celotnega sektorja. Prepoved bi po njihovem mnenju predvsem škodovala ameriškemu gospodarstvu.

Razprava tako ni več le geopolitična, ampak tudi poslovna.

Humanoidni roboti: področje, kjer Kitajska že prevladuje

Če pri umetni inteligenci ZDA načeloma še vedno veljajo za vodilno silo, je slika pri humanoidnih robotih precej drugačna.

Po podatkih, ki jih povzema avstrijski Kronen Zeitung, imajo kitajska podjetja, kot so Unitree, AgiBot in UBTech, okoli 80-odstotni svetovni tržni delež na področju humanoidnih robotov. Leta 2025 je bilo prodanih okoli 16.000 takšnih robotov, do leta 2027 pa analitiki pričakujejo že okoli 100.000 prodanih enot letno.

To niso več zgolj roboti za predstavitve na sejmih. Kitajska jih vidi kot prihodnje delavce v tovarnah, skladiščih in logistiki.

Prav zaradi tega je ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) prepovedala uvoz povezanih dvo- in štirinožnih robotov iz Kitajske. Washington se boji, da bi jih bilo mogoče uporabiti za vohunjenje ali oddaljeno upravljanje, podobno kot je pred leti utemeljeval omejitve za opremo podjetja Huawei. Kitajska je odgovorila z očitki o "hegemoniji umetne inteligence".

itajska je marca sprejela 15. petletni načrt, v katerem med ključne razvojne prioritete do leta 2030 postavlja umetno inteligenco, čipe, robotiko, kvantne računalnike in vesoljsko tehnologijo.
itajska je marca sprejela 15. petletni načrt, v katerem med ključne razvojne prioritete do leta 2030 postavlja umetno inteligenco, čipe, robotiko, kvantne računalnike in vesoljsko tehnologijo.
FOTO: Profimedia

Sankcije ne ustavljajo več razvoja čipov

Največja ameriška prednost je bila dolgo proizvodnja najzmogljivejših čipov. Zato so ZDA Kitajski prepovedale dostop do najsodobnejše proizvodne opreme in najzmogljivejših procesorjev.

Toda Kitajska je medtem ubrala drugo pot – začela je graditi lastno industrijo.

Podjetje SMIC danes velja za enega največjih proizvajalcev čipov na svetu, številni kitajski tehnološki velikani, med njimi Huawei, Alibaba in Baidu, pa razvijajo lastne procesorje, da bi zmanjšali odvisnost od Nvidie. Po ocenah strokovnjakov kitajski najnaprednejši čipi za najboljšimi zahodnimi zaostajajo le še nekaj let.

Še pomembnejši preboj pa se obeta pri sami proizvodnji.

Do zdaj je bila Kitajska močno odvisna od nizozemskega podjetja ASML, edinega proizvajalca najnaprednejših litografskih naprav za izdelavo čipov. Zaradi ameriškega pritiska Nizozemska teh naprav Kitajski ne izvaža.

Konec julija pa so se pojavile informacije, da kitajsko podjetje s podporo države razvija lastne litografske naprave. Letos naj bi izdelali prvih pet sistemov, do leta 2027 pa okoli dvajset. Čeprav za zdaj še ne dosegajo ravni ASML, analitiki ocenjujejo, da gre za pomemben korak proti tehnološki samozadostnosti Kitajske. Novica je povzročila celo občuten padec delnice ASML.

Petletni načrt: cilj je tehnološka neodvisnost

V Pekingu takšni premiki niso naključje. Kitajska je marca sprejela 15. petletni načrt, v katerem med ključne razvojne prioritete do leta 2030 postavlja umetno inteligenco, čipe, robotiko, kvantne računalnike in vesoljsko tehnologijo. Opazno pa je, da obnovljivi viri energije in električna mobilnost, ki sta bila v prejšnjem načrtu v ospredju, tokrat igrata precej manj pomembno vlogo. Razlog je preprost – na teh področjih Kitajska meni, da je svoje glavne cilje že dosegla.

Preberi še Umetna inteligenca postaja geopolitično vprašanje. Kakšno moč ima EU?

Kitajska ne lovi le tehnologije, ampak tudi ljudi

Bitka med ZDA in Kitajsko pa se ne odvija le na področju umetne inteligence, robotike in proizvodnje čipov. Vse pomembnejši postaja tudi boj za vrhunske strokovnjake.

Na Tajvanu, kjer domuje največji svetovni proizvajalec naprednih čipov TSMC in številna druga visokotehnološka podjetja, so oblasti ta teden izvedle obsežno akcijo proti domnevnemu nezakonitemu novačenju inženirjev s strani kitajskih podjetij.

Med sredino julija in začetkom avgusta je več kot 330 preiskovalcev preiskalo 64 lokacij ter zaslišalo 114 ljudi. Preiskava je usmerjena proti 17 kitajskim podjetjem, ki naj bi poskušala pridobivati strokovnjake iz tajvanske polprevodniške in tehnološke industrije ter na otoku brez dovoljenja vzpostavljati poslovne enote.

Med preiskovanimi podjetji naj bi bili tudi nekateri največji kitajski proizvajalci čipov, opreme za proizvodnjo polprevodnikov in baterij.

Tajvan poskuse novačenja razume kot neposreden napad na svojo tehnološko prednost. Oblasti opozarjajo, da Kitajska pogosto uporablja posredniška ali navidezno tajvanska oziroma tuja podjetja, prek katerih skuša priti do vrhunskih inženirjev in razvojnega znanja, čeprav zakon na številnih področjih, zlasti pri načrtovanju čipov, kitajskim podjetjem prepoveduje neposredno poslovanje na otoku.

Tehnološka tekma vse bolj ni več zgolj tekma za najboljši čip ali najzmogljivejši model umetne inteligencem ampak tudi tekma za ljudi, znanje in intelektualni kapital. 

Na Tajvanu so zdaj vse bolj prepričani, da jih Kitajska ne ogroža le varnostno, ampak se želi dokopati tudi do njihove najboljše delovne sile.
Na Tajvanu so zdaj vse bolj prepričani, da jih Kitajska ne ogroža le varnostno, ampak se želi dokopati tudi do njihove najboljše delovne sile.
FOTO: AP

Tekma za dokaz, kdo je najmočnejši

V ozadju ameriško-kitajske tehnološke tekme pa se odvija še bitka za prepričevanje vlagateljev, regulatorjev in politike, kdo razvija najzmogljivejšo umetno inteligenco.

Zanimivo je, da so skoraj hkrati z novimi kitajskimi preboji prišli tudi odmevni varnostni incidenti pri ameriških velikanih OpenAI, Anthropic in Meta. Podjetja so razkrila primere, v katerih so njihovi eksperimentalni modeli med varnostnimi testi poskušali pridobiti dostop do zunanjih sistemov, ustvarjati lažne identitete ali izvajati druge nezaželene aktivnosti.

Po eni strani gre za pomembna opozorila, da postajajo najnaprednejši modeli vse bolj avtonomni in da bodo morali razvijalci varnostnim mehanizmom nameniti še več pozornosti.

Po drugi strani pa takšne objave razkrivajo tudi nekaj drugega. V svetu umetne inteligence nova merila uspeha ob izvrševanju nalog vse bolj postajajo sposobnost samostojnega načrtovanja, izvajanja kompleksnih nalog, odločanja in (zaenkrat v nadzorovanih testnih okoljih) celo iskanja poti do zaščitenih sistemov.

Paradoks je očiten. Bolj ko podjetje dokazuje, da je njegov model sposoben izvajati kompleksne in potencialno nevarne naloge, bolj hkrati dokazuje tudi njegovo tehnološko naprednost.

Ob tem pa se pojavljajo vse glasnejši pozivi k regulaciji in opozorila, da ne gre le za to, kdo ima najzmogljivejšo umetno inteligenco, ampak tudi, kdo bo uspel prepričati svet, da jo zna odgovorno nadzorovati.

ai kitajska zda zahod

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KOMENTARJI20

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QueenKong
09. 08. 2026 17.52
butast amerigos pač ne more parirat pametnemu rumenčku !
Odgovori
+2
2 0
Quatroporte
09. 08. 2026 11.54
Bla,bla, ze videno,v osemdesetih ,devedesetih je bilo podobno z japonsko tehnologijo,potem korejsko zdej kitajsko,neko bedno strasenje pred nepotrebno skart robo.Roboti bodo zavladali svetu in to ne kar eni ampak kitajski,buuuu bavvv
Odgovori
+0
1 1
Esprit
09. 08. 2026 11.28
Jasno je, da želijo ameriška podjetja zaradi "nacionalne varnosti" prepovedati vse kitajske modele. V bistvu kitajski modeli že krožijo okoli ameriških modelov, ki so 10-krat dražji in jih je popolnoma nesmiselno uporabljati proti kitajski konkurenci. Težava je v tem, da so v ZDA tehnološki velikani vložili neskončne milijarde v razvoj in gradnjo različnih podatkovnih centrov, ... medtem ko trenutno, že od samega začetka, ustvarjajo izgubo. In to mega izgube. In ta izguba se samo še povečuje, celo brez kitajske konkurence, če k temu dodamo še kitajsko konkurenco, postane ChatGPt...in vse ostalo, kar ponuja ZDA, povsem neuporabno, glede na sposobnost & ceno. Ampak vso to norost so financirale banke, vsi tehnološki velikani v ZDA, ... si lahko predstavljate stečaj vseh teh podjetij? Celo Nvidia, Pentium, AMD ... ni več videti tako rožnato & stabilno, ker so Kitajci že začeli proizvajati lastne grafične kartice ... ki trenutno niso konkurenčne Nvidiji ... so pa na nivoju RTX 3000 Nvidia serije, že javno testirano, ampak za koliko časa? Mesece? Leto? Harmony OS postaja vse boljši in je neposreden konkurent sistemu Windows, ki ga Linux vse bolj načenja...ironično je tukaj Evropa v naši anti-razvojni politiki celo še dobro skozi prišla, ker sploh ne rabijo biti odvisni od ZDA, ampak naredijo priključek na osnovi '' odprtimi brezplačnimi Kitajskimi modeli,'' več sreče kot pameti, kar v ZDA izgleda popolnoma drugače, ker njim bo se sesula celotna tehnološka industrija, ki postaja vse bolj zaostala in povsem nesmiselna cenovno proti temu kar je KItajska pričela proizvajat in ponujat za ceno, sposobnost in kvaliteto. Evropa bo pa zagotovo morala povsem spremeniti ekonomske modele, celotno ekonomsko logiko, ker neka start up, privatna podjetja nikoli in nikdar, ne bodo konkurirala nobenemu Kitajcu.
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+3
4 1
asdfghjklč
09. 08. 2026 12.05
Kitajci imajo to srečo, da na veliko kradejo surovine po afriki, tako kot rusi. Prvo bodo pokradli vse, kar se da, po tujih državah, za konec si bodo pa pustili surovine doma. rusi, kot največja država na svetu, raje isto po afriki krade surovine, da si doma hrani zalogo surovin, ampak sibirci bodo itak vse naredili, da več ne bodo pod rusijo nekoč, in takrat si bo lahko rusija obrisala nos za njihove surovine, ki jih danes tako čuvajo. Kanada je zelo bogata država s surovinami, pa vseeno se jo čuva, ker je takšna kanadska politika. Ampak zaradi tega, ker hočejo naravo pustiti nedotaknjeno, nazadujejo.
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-5
0 5
Huki
09. 08. 2026 16.03
Kitajci vohajo Sibirijo.
Odgovori
0 0
QueenKong
09. 08. 2026 17.53
rusi in kitajci plačajo in ne prisvajajo surovin z vojnami kot murkanci!
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+3
3 0
bandit1
09. 08. 2026 11.22
Vse ste jim dali delat, pa ste mislili da bodo le delali kar ste vi razvili? Oni so kopirali zadeve in jih izboljšali, sedaj pa ?
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+5
5 0
metaloh
09. 08. 2026 10.33
Zaradi starih prdecev ,ki sedijo na najbolj pomebnih EU mestih,bomo postali tretjerazredni bazen po inovacijah,po napredku in seveda tudi po zaslužku...Nekateri na vodilnih mestih še kar prepričujejo ljudi, da je avto na smrdljivi dizel še vedno opcija....Medtem pa kitajec kuje neslutene dobičke,se nam smeji v obraz in prevzema nove tovarne po Evropi...mi pa se igramo z oslovskimi sencami..Totalno je Evropa zavozila z svojo ciljno naravnanostjo, po zaslugi ostarelih direktorjev, ki jim je važno,da se do penzije še pripelje dvakrat z svojim dizel Mercedesom,, potem pa je lahko za njega,tudi če je konec sveta !!
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+6
6 0
daedryk
09. 08. 2026 10.05
DeepSeek to flikne ven 1 MB kode brez kompliciranja o premium storitvah, ChatGPT pa se pri 300+ kb "utrudi" in te "prosi" za finančno pomoč. kakšne so njune hardware specifikacije pa ne vem, sumim sicer na dumping. en lep primer: UVI BEE slušalke, made in China. super deal za ~50€, gre za slovensko znamko. made in China. ali morda kitajci ustanavljajo "slovenska" podjetja, zato da lahko prodajajo v evropi? morda Golobove mokre sanje o AI centru v Sloveniji le niso toliko fantastične..? kakorkoli že, tamle je zagreb, lepo mesto.
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+5
5 0
Bananistanec
09. 08. 2026 09.08
Kitajci so lahko zaradi Ameriških sankcij le hvaležni, vzpodbudili so jih k lastnemu razvoju. Kapitalisti so mislili da bodo njihov AI drago prodajali, kamunusti pa so na trg poslali opensource free AI ... lepa klofuta
Odgovori
+6
6 0
HitraVeverca
09. 08. 2026 08.51
Izogibajte se raje U.S. tam so pravi hinavci sveta z Izraelom na premcu.. Črpajo vse vaše življenske dosežke, nekateri so že izgubili službe zaradi AI drugi pa še boste/bomo. Kitajc vam pove, da informacije gredo k njim, američan vam pa po tiho krade VSE. 10 let sem delal v analitiki in vam povem, da niste niti približno varni.
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+5
9 4
tech
09. 08. 2026 08.49
ZDA sankcionirajo, Kitajska razvija, EU se igra v peskovniku.
Odgovori
+12
12 0
DAEMONIUM
09. 08. 2026 08.48
Zankmivo, skrajne levičarje moti AI a niti pod razno jih ne moti LAWs (Lethal Autonomous Weapons — avtonomna smrtonosna orožja), čemur smo že dnevno priča v Ukrajini, kjer obstajajo npr *droni, ki sami prepoznajo cilj (človeka, vozilo, topniški položaj). *Sami načrtujejo pot okoli protizračne obrambe. *Sami odločijo, kdaj in koga napasti. *Človek v zanki? Ni ga saj delujejo avtonomno. Pri materije sistemih pa človek mogoče se samo "potrdi" načrtovani napad, ali pa sploh ne. To je vprašanje, ali naj UI v stroju sama odloči, kdo živi in kdo umre?
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-4
0 4
Banion
09. 08. 2026 08.23
snakcije v sodobnem svetu so že davno preživel model, največkrat imajo povratni učinek. Seveda stari okoreli sistemi ki se hvalijo z demokracijo a delujejo diktatorsko nimajo drugačnih idej
Odgovori
+7
7 0
Kardinal v Kristusu
09. 08. 2026 08.15
Ameriške mogotce moti, da je njihova konkurenca open source... Kapitalistom, ki bi radi samo služili, to ne gre v glavo... Zato pozivajo k regulacijam.
Odgovori
+10
10 0
Kardinal v Kristusu
09. 08. 2026 08.13
Zadnje čase je "made in Germany" roba tako slabe kvalitete, da je Nemčija postala nova Kitajska...
Odgovori
+15
15 0
apage
09. 08. 2026 08.17
Res je in kriva za to je politika. Nasrkali bomo pa mi, ostali se pa smejijo Europi... Stara celina, ki ima tako neumne ljudi, da bodo sami sebe uničili, s politiko :)
Odgovori
+9
9 0
proofreader
09. 08. 2026 08.09
Kim Jong Un ima svoj AI model?
Odgovori
+3
3 0
flisd
09. 08. 2026 08.02
Eu kot zastarel svet, bi se moral obrniti proti kitajski.
Odgovori
+5
9 4
96bimBo
09. 08. 2026 08.15
proti Aziji nasploh (Indija, Singapur, J. Koreja, ...)
Odgovori
+9
9 0
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