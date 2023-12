Kitajski BYD bo svojo prvo evropsko tovarno zgradil na Madžarskem

Tovarna naj bi zaposlovala več tisoč oseb, šlo pa naj bi tudi za eno največjih tujih neposrednih naložb v vzhodni slovenski sosedi v zgodovini, je ta teden ob razkritju informacije o načrtovani naložbi zatrdil madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Peter Szijjarto. O konkretni vrednosti investicije sicer po poročanju tujih tiskovnih agencij še ni želel govoriti.

Naložbo so prek družbenih omrežij potrdili tudi v družbi BYD. Prepričani so, da gre za velik korak naprej v smeri zelene mobilnosti v Evropi. BYD je sicer že prisoten na Madžarskem, med drugim s tovarno električnih avtobusov.

BYD s sedežem v Shenzhenu je bil izvorno izdelovalec baterij, v letu 2003 pa je vstopil na področje izdelave vozil in od tedaj postal eden od bistvenih kitajskih igralcev v električni mobilnosti. Lani je tako družba v celoti prenehala izdelovati vozila z motorji z notranjim zgorevanjem in se posvetila zgolj hibridnim in čisto električnim vozilom.

BYD in njegovi kitajski tekmeci postajajo v zadnjih letih zaradi razvite tehnologije, dostopa do surovin in nižje cene delovne sile vse pomembnejši členi na področju električnih avtomobilov. S tem predstavljajo močno konkurenco ameriškim in predvsem evropskim izdelovalcem, kar buri duhove v Bruslju in številnih drugih nacionalnih prestolnicah članic EU. Obenem iz Kitajske prihajajo bistveni sestavni deli električnih vozil.