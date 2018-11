Neverjetni podzemni hotel odpira vrata, za noč okoli 800 evrov

Izzivov pri gradnji ni manjkalo. "Ker smo globoko pod zemljo, je bil eden glavnih izzivov ta, kako v primeru poplav ali nalivov vzdrževati nivo vode. Za ta namen smo namestili kar nekaj črpalk," nadaljuje Jochman.

Ta svoj hotel imenuje "pasivno trajnosten": "Orientacija stavbe je takšna, da maksimalno izkoristi sončno svetlobo, po drugi strani pa je zaščiten pred vetrom. Izoliran je tako, da se ohranja ugodna mikro klima," pravi arhitekt.

Z zgradbo je zadovoljen celo UNESCO, kjer pravijo, da Intercontinental Shanghai Wonderland pomeni nov korak v smislu trajnostne gradnje. Tudi zato, ker z zgradbo v okolje niso drastično posegli z izkopavanji, ampak so "dopolnili" naravno krajino.

Zgradba sega 88 metrov v globino, investitorji pa računajo, da bodo hotel obiskali tako popotniki, ki jih navdušuje stavba, kot gostje kongresnih dogodkov. Pod gladino je sicer 16 od 18 nadstropij.

V gradnjo so vložili okoli 130 milijonov evrov, hotel pa premore 336 sob. Gradilo ga je 5000 delavcev, porabili so 70.000 ton cementa.

Izbira Jochmana za glavnega arhitekta sicer ni bila naključna, "njegov" je namreč tudi dubajski nebotičnik Burj Al-Arab.

Projekt se je sicer začel že daljnega leta 2006, sama gradnja pa se je začela leta 2013. Od začetka do konca je tako minilo kar 12 let, med drugim so hitrejši razvoj dogodkov ovirale tehnične težave in iskanje rešitev, kako na potresnem in poplavnem območju zadovoljti stroge standarde.

Prve goste bo hotel sprejel že čez nekaj dni, za noč pa bo treba odšteti od 500 do 800 evrov.